На «Планете молока» много радости всегда

В прошедшую субботу, 25 мая, все любители вкусно поесть и активно отдохнуть посетили фестиваль «Планета молока», который проходил в деловом центре «Арктика» в Мурманске. Для «Комсомолки» это тройной праздник! Выступая в качестве организаторов, мы не могли оставить большое семейное событие без любимых чемпионатов - «Карапузы, на старт!» и «Забег в сандалиях».

Только представьте! Участниками соревнований стали более 150 маленьких спортсменов, а поддержать их пришли целыми семьями.

«Забег в сандалиях» прошел очень быстро.Фото: Олег ФИЛОНОК

Четыре дорожки, дистанция 10 метров, и время ее прохождения фиксируют беспристрастные и бессменные судьи – секунданты СДЮШОР № 17 города Мурманска.

Ползком к победе

Итак, встречайте самых маленьких победителей. В категории от 6 месяцев до 1 года лучшим стал Михаил Ройко, второе место занял Константин Антонченко и третье - Марк Бирюков.

Миша Ройко - самый маленький победитель наших соревнований. Ему всего 10 месяцев.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Мы участвуем в первый раз, хотели заявиться еще на прошлые соревнования, но были слишком маленькие, нам сейчас 10 месяцев. Если честно, я не знала, будет Миша ползти или нет, поэтому мы пару раз попробовали дома. У нас есть робот-пылесос, хотели его взять с собой, но он очень большой. В итоге решили заманивать на телефон, - призналась мама победителя Михаила Ройко Анна. - Очень классно и весело, интересно наблюдать за остальными участниками. Можно считать, что это наш первый большой выход. Я вообще не ожидала победы - он то на соседнюю дорожку убежит, то машинку чужую приметит. Думала, что мы где-то в конце, а оказалось наоборот. Очень удивлены и рады. В следующем году попробуем подтвердить результат.

Среди участников от 1 года до 2 лет первое место у Руслана Кондри, второе у Ивана Марьина и третье у Ивана Шиляева.

Руслан Кондря стал лучшим во второй возрастной группе, преодолев дистанцию за 14,5 секунды.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Участвуем в первый раз и очень понравилось. Нам полтора годика. Мальчик у нас шустрый и быстрый, потом будем обязательно участвовать, уже в других категориях. Очень хорошее мероприятие для деток, - уверены Екатерина и Игорь Кондря, родители самого быстрого ползуна Руслана. - Мы из Росляково. У нас там есть стадион. Он вчера сделал несколько забегов по дорожкам и прополз. Сейчас мы заманивали на папу. Руслан его увидел и сразу навстречу пополз - я еле успевала за ним.

Только сандалии сверкали

Большинство призовых мест в следующей возрастной категории, от 2 до 3 лет, у девочек, но победу одержал Тимофей Кретов. Второй стала София Фастова и третьей – Дарья Розова. Кирилл Малахатка первым финишировал в категории от 3 до 5 лет.

Кирилл Малахатка - первый победитель «Забега в сандалиях» этого года.Фото: Олег ФИЛОНОК

С небольшим отрывом от него закончили соревнования Елизавета Дроздова, занявшая второе место, и Роман Вербицкий, занявший почетное третье место.

Далее показали себя одни из самых взрослых участников. В категории от 5 до 7 лет первое место у Евы Алпатовой, второе - у Екатерины Пузыня, а третье - у Артема Солодова.

Участвовать в наших забегах - давняя традиция семьи Алпатовых.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Мы уже как-то участвовали в забегах в ползунках, когда были маленькими. И, увидев объявление в газете, решили попробовать еще. Приятно, что победили. Специально не бегали, не готовились, но она занимается художественной гимнастикой, ходит в бассейн - девочка спортивная, - не без гордости рассказывает мама Евы Яна Алпатова.

Еще одна тройка победителей, уже от 7 до 11 лет: первое место – Дарья Педь, второе – Анна Король и третье – Матвей Родькин.

10-летняя Дарья Педь вдохновляет маленького брата на новые победы.Фото: Олег ФИЛОНОК

- У Даши первое, у меня второе, а у Марка - третье. Мы все места разобрали, участвуем уже второй раз, - рассказывает о достижениях отец семейства Илья, который тоже принял участие в забеге для пап.

- Марк подрос, возмужал и сделал свое дело. Скоро побежит. У нас папа спортсмен - занимается боксом и самбо, так что есть в кого, - поддерживает мужа мама Мария.

Мария вместе с сыном Марком на награждении.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Сына тоже, скорее всего, на борьбу отдадим, потому что мальчик крупный и энергии много. Даша раньше ходила на танцы, сейчас еще выбирает свой путь. Она очень переживала - пришлось проводить инструктаж: как бежать, после каких слов, бывает же и фальстарт, - продолжают рассказ родители маленьких чемпионов.

Не только спорт

Родители шли на многочисленные хитрости.Фото: Олег ФИЛОНОК

Традиционно подарки от партнера фестиваля, ДК Ленинского округа города Мурманска, получили и самые креативные участники наших соревнований. Какие только сказочные герои не попадались на глаза во время этого фестиваля! И целое семейство Маусов, и принцессы, и пираты, и зверята…

Анна, Дмитрий, Арсений и Марина пришли в костюмах, более приближенных к реальности, но не менее прекрасных. На наш праздник пожаловало целое семейство моряков.

Семья морячков завоевала награду от наших партнеров как одна из самых креативных.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Идея пришла спонтанно: у старшего был костюм в садик ходить, и я подумала, почему бы всем так не нарядиться. У нас были сувенирные кепочки, что-то докупили. Получилось символично для Мурманска. Мы сегодня участвуем сразу в двух чемпионатах: с годика до двух и с 6 до 7 лет, - рассказала главная морячка Анна.

- А у нас маленький петушок, мы его группа поддержки - курочки. Специально к конкурсу шили шапочки, детей много и все трое участвуют - Ванечка, Алена и Андрюша, - пояснила мама Жанна Шиляева. - А бабушка у нас одна на четверых внуков, еле успели все доделать.

Петушок Ваня Шиляев стал не только одним из самых интересных персонажей, но и одним из самых быстрых.Фото: Олег ФИЛОНОК

Отдельной благодарности заслуживают партнеры праздника, подарившие незабываемые впечатления и подарки нашим участникам.

Североморский молочный завод «Латона» - за вкуснейшую дегустацию и подарки победителям, семейный парк развлечений «Активити Парк» - за веселящего малышей робота и красочный аквагрим, сеть магазинов «Малыш» и футбольный клуб «Мурманск» - за интереснейшие игровые зоны и подарочные сертификаты, центр раннего развития «Точка Роста» - за зеленую красавицу горошинку и сертификаты для победителей и участников, территорию детского развития «Сократус» - за увлекательные мастер-классы, языковой центр «Полиглотики» - за мастер-классы и забавную фотозону, детскую игровую комнату «Сказочный лес» - за подарочные сертификаты, детский игровой центр «Киндер Лэнд» - за игровую зону и прекрасных котиков, фотографирующихся с детишками, бренд «ФрутоНяня» и производителя детского питания «Мамако» - за подарки, портал «Хед Хантер» - за викторину среди родителей и подарки для них, а также компанию «Диамант Норд» - за чистейшую воду, спасшую от жажды всех участников праздника.