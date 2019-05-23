2019-05-27T23:53:08+03:00
Карелия

Карельским пенсионерам прибавят денег

Принят закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионеров
Наталья ПАВЛОВСКАЯ
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В России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум.В России вступил в силу закон о новом порядке индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Президентом России подписан важный закон о применении нового механизма индексации пенсий и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата, - Ред.) сверх прожиточного минимума пенсионеров. Согласно правилам, действующим до принятия этого закона, индексация выплат происходила без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума.

Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации оставался без изменений. Принятые поправки в закон позволят сначала довести общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем провести индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше прожиточного минимума пенсионера на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет распространен и на индексацию страховых пенсий, прошедшую в январе этого года, и индексацию ЕДВ, прошедшую в феврале. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Выплаты будут осуществлены не позднее 1 июля 2019 года.

Как индексировались пенсии до 1 января 2019-го (без учета прожиточного минимума пенсионера)?

Пенсионеру назначена пенсия 8500 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Карелии установлен выше назначенной пенсии и составляет 8846 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата в размере 346 рублей. В результате индексации с 1 января пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.

Реальное повышение выплат при этом составило не 599 рублей, а 253 рубля: 8846 рублей + 253 рубля = 9099 рублей – поскольку индексация сначала компенсировала разницу между пенсией и прожиточным минимумом, а затем обеспечила прибавку к пенсии.

Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера)?

Пенсионеру назначена пенсия 8500 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Карелии установлен выше назначенной пенсии и составляет 8846 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 346 рублей. В результате индексации с 1 января пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 9445 рублей (8500+346= 8846+559=9445), то есть на 599 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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