2019-05-25T22:25:45+03:00
Досуг

Суббота по-спортивному: «Комсомолка» собрала мурманчан на большой семейный праздник

Участие в чемпионатах фестиваля «Планета молока» приняли более 150 детей
Анна СТЕПАНОВА
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Кто же откажется разукрасить маркерами целую стену!Кто же откажется разукрасить маркерами целую стену!Фото: Светлана УФИМЦЕВА
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Сегодня, 25 мая, все любители вкусно поесть и активно отдохнуть посетили фестиваль «Планета молока», который проходил в деловом центре «Арктика» в Мурманске. Для «Комсомолки» - это тройной праздник! Выступая в качестве организаторов, мы не смогли оставить большое семейное событие без любимых чемпионатов - «Карапузов, на старт!» и «Забега в сандалиях».

Только представьте! Участниками соревнований стали более 150 маленьких спортсменов, а поддержать их пришли целыми семьями.

Кто помладше – ползком, а кто постарше – бегом, но и те, и другие соревновались в скорости. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Кто помладше – ползком, а кто постарше – бегом, но и те, и другие соревновались в скорости.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Четыре дорожки, дистанция – 10 метров и время ее прохождения фиксируют беспристрастные судьи.

Итак, встречайте победителей. В категории от 6 месяцев до 1 года лучшим стал Михаил Ройко, второе место занял Константин Антонченко и третье - Марк Бирюков. Большинство призовых мест в следующей возрастной категории, от 2 до 3 лет, у девочек, но победу все же одержал Тимофей Кретов. Второй стала София Фастова и третьей – Дарья Розова. Кирилл Малахатка первым финишировал в категории от 3 до 5 лет. С небольшим отрывом от него закончили соревнования Елизавета Дроздова, занявшая второе место, и Роман Вербицкий, занявший почетное третье место.

Далее наши самые взрослые участники. В категории от 5 до 7 лет первое место у Евы Алпатовой, второе у Екатерины Пузыни, а третье у Солодова Артема. Еще одна тройка победителей, но уже от 7 до 11 лет: первое место – Дарья Педь, второе – Анна Король и третье – Матвей Родькин.

«Комсомольская правда» еще раз благодарит всех за участие и надеется на скорую встречу. Подробный материал о сегодняшнем фестивале «Планета молока» читайте совсем скоро на сайте газеты.

Больше фото в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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