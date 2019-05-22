Как выбрать самый лучший вуз, колледж и специальность?

9 и 11 класс – как много в этих цифрах и буквах. Для девочек – это волнительный выбор образа на последний звонок и выпускной, для мальчиков – время становления настоящими мужчинами и решения отдавать долг Родине или продолжать обучение.

Есть и еще одна причина, по которой это время становится особенным, - впереди экзамены и поступление. Какие предметы выбрать для сдачи? Учиться 9 или 11 классов? Идти в колледж или в вуз? Чем университет отличается от академии? В каком городе лучшие условия для студентов?.. Миллион вопросов вмиг возникает перед абитуриентами и их родителями. И миллион ответов невозможно найти за такой небольшой срок. Ответственную миссию, помочь своим дорогим читателям, решила взять на себя «Комсомолка».

Мы представляем вашему вниманию проект «Поступление 2019 в Мурманской области», который расскажет о том, как выбрать учебное заведение и профессию мечты и даже предложит некоторые варианты. Читайте и сохраняйте себе, чтобы не затеряться в тропинках запутанного путешествия под названием «путь во взрослую жизнь»!