2019-05-22T16:36:09+03:00
Общество

Многодетным семьям Мурманской области предложат денежные сертификаты взамен земельных участков

А мера социальной поддержки при рождении первенца будет продлена до 31 декабря 2021 года
Светлана УФИМЦЕВА
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Средства можно будет использовать и на уплату первоначального взноса по ипотеке.Средства можно будет использовать и на уплату первоначального взноса по ипотеке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Денежные сертификаты взамен бесплатных земельных участков – такую альтернативу предложат многодетным семьям нашего региона. Решение было озвучено сегодня на заседании правительства, которое посвятили новому плану, предназначенного повысить качество жизни северян.

По предварительной информации, номинал сертификата может составить порядка 300 тысяч рублей. Еще 200 тысяч многодетная семья сможет получить из средств, ранее запланированных на финансовую помощь при закупке стройматериалов.

Поясним, законом Мурманской области предусмотрено право на бесплатное получение собственных земельных участков многодетными семьями. Однако в настоящих реалиях построить дом на такой земле затруднительно, иногда к участкам не подведены коммуникации.

За время реализации программы выдано всего 96 разрешений на строительство - начато возведение 40 жилых домов и построено только 10.

– К сожалению, программа по предоставлению земельных участков не является эффективной – это очевидно. Поэтому мы предлагаем многодетным семьям альтернативу: либо земельный участок, либо набор поддержки, включая региональный сертификат. Чтобы на него можно было приобрести квартиру на рынке, в том числе с использованием ипотеки. Мы сейчас в этом направлении начали работу с банками, – сообщил врио губернатора.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

С учетом средств регионального (121 612,92 руб.) и федерального (453 026 руб.) материнского капитала общая сумма, которую многодетная семья сможет направить на улучшение жилищных условий, составит порядка миллиона рублей.

Андрей Чибис отметил, что число многодетных семей в Мурманской области увеличивается, и поблагодарил тех родителей, кто решается на такой ответственный шаг.

– Нами также предлагается продлить меру поддержки при рождении первенца до 31 декабря 2021 года. Необходимые средства уже просчитаны, прошу поддержать это решение. Сейчас по региону средний возраст первых родов находится на пороге 30 лет. Зачастую на вторые и третьи роды идут легче, чем на первые, – рассказала в своем докладе заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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