«Лепсе», «Арктика», «Сибирь»… За утилизацию каких атомных судов еще возьмутся в Снежногорске?

Ни что не вечно под Луной. Вот и первые атомные подлодки и ледоколы уже давно выработали свой ресурс, но вот просто списать их со службы и забыть нельзя из-за ядерной безопасности. Именно поэтому они уходят в свой последний путь в Снежногорск на судоремонтный завод «Нерпа». Напомним, именно здесь были утилизированы останки атомной подлодки «Курск» и вырезан реакторный отсек из первого подводного крейсера «К-3», которому, кстати, пророчат стать в будущем музеем – его корпус специалисты сохранили в целости и сохранности. Сегодня на «Нерпе» полным ходом идут работы по утилизации плавтехбазы «Лепсе» и атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь». Признаться, проект по каждому из них можно назвать смелым и уникальным.

С этой стапельной плиты в Сайда-Губу отправилась не одна партия ОЯТ.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Прощание с «Лепсе»!

Первым в Снежногорск пришла плавтехбаза «Лепсе». Это случилось еще осенью 2012 году. Еще при жизни судно было уникальным. Заложенное в 1934 году как теплоход, «Лепсе» из-за своего прочного корпуса в 1961 году было переделано в судно сопровождения, специально оборудованное для приема радиоактивных отходов и охлаждающих вод реакторных контуров. Почти за 20 лет службы плавтехбаза провела 14 операций по перезарядке ядерного топлива на ледоколах «Ленин», «Арктика» и Сибирь», а потом превратилась в хранилище отработавшего ядреного топлива (ОЯТ – Ред.). В итоге «Лепсе» стала настоящей ядерной угрозой и пошла на утилизацию.

Сегодня этот уникальный и достаточно сложный проект на завершающей стадии. «Лепсе», освобожденную от надстройки, разделили на пять частей: кормовую – условно «чистую», блок хранилища цистерн жидких радиоактивных отходов (ЖРО), машинно-котельное отделение, хранилище ОЯТ в носовой части и собственно носовую часть. Относительно чистые надстройки, машинное отделение и носовую часть плавтехбазы уже давно утилизировали, а корму, где хранились радиоактивные отходы, заключили в блок-упаковку и в ноябре 2016 года отправили в пункт длительного хранения радиоактивных отходов «Сайда». Теперь пришла очередь для главной угрозы ядерной безопасности – 639 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), часть из которых повреждена.

Совсем скоро в этом укрытии специалисты "Нерпы" приступят к выгрузке 620 ОТВС плавтехбазы "Лепсе"Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Подготовительные работы к этому этапу утилизации «Лепсе» ведутся последние два года: было изготовлено оборудование и возведено защитное укрытие для обеспечения безопасной выгрузки ОЯТ из баков хранилища. Сейчас блок-упаковка задвинута в здание-укрытие и ведутся предварительные работы перед извлечением из нее ОТВС, - рассказывает Георгий Нейман, главный инженер СРЗ «Нерпа».

Всего специалистам предстоит выгрузить 620 ОТВС, которые находятся в баках и 19 дефектных, размещенных в пяти кессонах (водонепроницаемая камера, применяемая для производства подводных строительных работ - Ред.). После того, как их поместят в блок-упаковку, плавтехбаза «Серебрянка» вывезет их на длительной хранение в Сайда-Губу. Планируется, что первый из шести запланированных рейсов она совершит уже в сентябре.

- Сейчас специалисты будут заниматься выгрузкой 620 ОТВС. И только после того, как завершат работы с баками, приступят к выгрузке кессонов. Это совершенно другая технология, - подчеркивает Олег Халимуллин, заместитель главного инженера по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами Атомфлота.

Пустят на иголки

Однако плавтехбаза «Лепсе» - не единственный объект, утилизация которого находится на завершающей стадии. У набережной «Нерпы» стоит ледокол «Сибирь», который с честью прослужил Советскому Союзу с 1977 по 1993 годы, став вторым судном в истории арктического мореплавания, достигшим Северного полюса. Но, несмотря на былые заслуги, дни некогда славного ледокола сочтены.

После того, как ледокол "Сибирь" пройдет дезактивацию, его пустят на иголки.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- На «Сибири» уже демонтированы биозащиты и оборудование атомной паропроизводительной установки, блок-упаковка с которым была транспортирована в «Сайду» год назад. Также на ледоколе уже нет реакторов, баков железоводной защиты и другого радиационно-опасного оборудования, - отмечает Георгий Нейман. – На «Сибири» осталась выполнить одну задачу, которая технически уже решена, - эта дезактивация внутренних помещений. В зависимости от уровня радиационного загрязнения они будут вымыты специальными растворами, а те, где присутствует гамма-излучение, будут вырезаны и отправлены в Сайда-Губу.

Кто будет выполнять этот госконтракт пока неизвестно – впереди конкурсные процедуры. Тем не менее, после того, как эти работы будут завершены, «Сибирь» передадут Атомфлоту, и собственник уже будет сам реализовывать металл.

Пророчат статус музея

К слову, на набережную «Нерпы» со специальной рейдовой стоянки в бухте Кут Кольского залива «Сибирь» перегнали только в ноябре, освободив место для ледокола «Арктика», которому уготовлена такая же судьба.

- Рейдовая стоянка оборудована таким образом, что никакие шторма и ветра не могут сорвать с якоря такое большое судно. Ледокол надежно прикован к одному месту 12 якорями и рейдовыми бочками. Кроме того, на стоянке организованы зоны радиационного контроля и физической защиты, - отмечает Аркадий Оганян, директор СРЗ «Нерпа». – Сейчас на «Арктике» ведутся работы по демонтажу блоков биозащиты и готовятся к выгрузке реакторы и другое оборудование, которые пойдут в кессонную секцию – над ее созданием также сейчас трудятся наши специалисты.

Изначально «Арктике» была уготовлена учесть «Лепсе» - быть разрезанной на части, которые поместят в блок-упаковки и отправят в Сайда-Губу. Но судно оказалось в несколько раз больше предшественницы, поэтому утилизировать его будут по проекту «Сибири», но с учетом уже наработанного опыта. Однако, в итоге «Арктику» не разрежут на металл, как «Сибирь». Этому второму в мире атомному ледоколу пророчат судьбу музея.

Совсем скоро эта блок-упаковка отправится в Сайда-Губу, увозя с собой радиоактивное содержимое "Арктики".Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- В отличие от «Ленина», который функционирует как музей на вечной стоянке у причала морвокзала, но соответствующего статуса не имеет, поскольку по-прежнему является объектом радиационного источника, «Арктика» будет полностью очищена и выведена из перечня таких объектов, - объясняет Олег Халимуллин. – Тем не менее, в реакторном отсеке ледокола возможно восстановить первоначальный вид, ведь корпус и надстройка останутся в целости и сохранности.

Однако если «Арктика» и получит статус музея, то не в Мурманской области. Ей предстоит отправиться в окрестности Санкт-Петербурга, где она появилась на свет в далеком 1972 году. А для этого его необходимо перегнать к берегам северной столицы, что потребует масштабной работы по подготовке и согласования – идти придется не только по внутренним водам Российской Федерации. Но пока об этом говорить рано, радиоактивное оборудование из ледокола еще не извлечено, да и решение о создании музея не принято.

5 ледоколов и АПЛ

Но, разумеется, для судоремонтного завода «Нерпа» «Арктикой» работы по утилизации атомных судов не закончатся.

- В следующем году к нам придет новая «Арктика» - более мощный ледокол с новым типом реактивной установки. А значит, что настанет очередь быть списанными «России» и «Советскому Союзу», - говорит Олег Халимуллин. – У первого сроки утилизации 2020-2021 года, у второго – 2022-2023. На каждый будет потрачено около одного миллиарда рублей.

Олег Халимуллин: "Уже в следующем году на рейдовой стоянке "Арктику" сменит ледокол "Россия", который тоже будут утилизировать здесь, на "Нерпе".Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В ближайшем будущем – после того, как Атомфлот получит еще два современных ледокола-лидера, способных выполнять круглогодичную навигацию по Северному морскому пути – на покой отправятся «Вайгач» и «Таймыр». А вслед за ними покинет ряды атомных судов и «Ямал». Но до этого пока, разумеется, далеко. Кроме того, в ближайшее время на «Нерпе» ждут атомную подводную лодку, которая займет место «Лепсе» на стапельной плите завода.