2019-05-13T00:01:49+03:00
Архангельск

Жителей Поморья приглашают принять участие в конкурсе «Семейная реликвия»

Заявки принимаются до 31 июня 2019 года
Павел ЛОБАНОВ
Поделиться:
Память бесценна. Фото: relikvija.ru.Память бесценна. Фото: relikvija.ru.
Изменить размер текста:

В 2019 году вновь состоится вручение премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ее учредителем является Музей Победы и РООПВВС «Офицерский клуб».

Отметим, что премия присуждается в нескольких номинациях:

- «Помним. Гордимся. Храним» - за победу в творческом конкурсе для детей и молодежи;

- «Хранители времен» - за бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций и реликвий, создание семейных музеев и экспозиций, а также за активную общественную работу по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных духовных ценностей;

- «За вклад в развитие семейной культуры»;

- «Общественная поддержка семейным духовным ценностям»;

- «Семья в культуре и искусстве»;

- «Моя родословная»;

- «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации».

Новинкой 2019 года станет номинация «Семейные ценности в корпоративной культуре». Ее участники - это представители социально ответственного бизнеса и государственных корпораций, оказывающие поддержку трудовым династиям, занимающимся популяризацией семейных ценностей, традиций и семейного отдыха.

- Участие в конкурсе могут принять граждане, семьи, учреждения образования и культуры, СМИ, представители социально ответственного бизнеса, целенаправленно повышающие воспитательный потенциал семейных духовных ценностей, родовых традиций, популяризирующие этот опыт и лучшие практики, - сообщают организаторы.

Впервые премию «Семейная реликвия» вручали в 2018 году. Тогда почетными знаками и дипломами премии были награждены 35 человек и организаций из 15 субъектов нашей страны. В том числе лауреатом премии стала библиотека-филиал №8 имени Эмилии Бояршиновой Котласской централизованной библиотечной системы.

Напомним, вручение национальной премии проводится в рамках всероссийского форума «Крепкая семья - сильная Россия», организованного за счет средств Фонда президентских грантов. Больше информации о премии и условиях участия в конкурсе можно получить на официальном сайте премии.

Заявки принимаются до 31 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В столице Поморья открылась выставка к 220-летию Пушкина
Новый выставочный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Государственного академического Большого театра (Москва) называется «Что за прелесть эти сказки!»
Новости 24
Под Кировском северяне встретили медвежонка
На Нижнеростинском шоссе в Мурманске BMW перевернулся после столкновения с Mercedes
Воскресенье в Мурманске может стать рекордно теплым
Появилось самое полное видео катастрофы в Шереметьево, где погибли жители Мурманской области
Житель Кандалакши в результате майских праздников потерял зубы за 100 тысяч рублей
Под Мурманском молодые лоси гуляют по автомобильной трассе
В лесах Мурманской области начался пожароопасный сезон
Мурманский центр оформления выплат семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево начал свою работу
Чтобы потушить пожар в Куропте, МЧС пришлось задействовать поезд
В Мурманск пришла очередная волна массовых эвакуаций
В Мурманске спасают собаку, окунувшуюся с головой в мазут
На улице Челюскинцев в Мурманске встали троллейбусы
"Сборная Снежногорска" собирает команду поддержки для новой игры в Высшей Лиге
Мурманские танцоры сразятся за кубки и медали «Юности Заполярья»