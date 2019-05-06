Жителей Поморья приглашают принять участие в конкурсе «Семейная реликвия»

В 2019 году вновь состоится вручение премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ее учредителем является Музей Победы и РООПВВС «Офицерский клуб».

Отметим, что премия присуждается в нескольких номинациях:

- «Помним. Гордимся. Храним» - за победу в творческом конкурсе для детей и молодежи;

- «Хранители времен» - за бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций и реликвий, создание семейных музеев и экспозиций, а также за активную общественную работу по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных духовных ценностей;

- «За вклад в развитие семейной культуры»;

- «Общественная поддержка семейным духовным ценностям»;

- «Семья в культуре и искусстве»;

- «Моя родословная»;

- «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации».

Новинкой 2019 года станет номинация «Семейные ценности в корпоративной культуре». Ее участники - это представители социально ответственного бизнеса и государственных корпораций, оказывающие поддержку трудовым династиям, занимающимся популяризацией семейных ценностей, традиций и семейного отдыха.

- Участие в конкурсе могут принять граждане, семьи, учреждения образования и культуры, СМИ, представители социально ответственного бизнеса, целенаправленно повышающие воспитательный потенциал семейных духовных ценностей, родовых традиций, популяризирующие этот опыт и лучшие практики, - сообщают организаторы.

Впервые премию «Семейная реликвия» вручали в 2018 году. Тогда почетными знаками и дипломами премии были награждены 35 человек и организаций из 15 субъектов нашей страны. В том числе лауреатом премии стала библиотека-филиал №8 имени Эмилии Бояршиновой Котласской централизованной библиотечной системы.

Напомним, вручение национальной премии проводится в рамках всероссийского форума «Крепкая семья - сильная Россия», организованного за счет средств Фонда президентских грантов. Больше информации о премии и условиях участия в конкурсе можно получить на официальном сайте премии.

Заявки принимаются до 31 июня.