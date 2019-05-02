2019-05-12T23:50:02+03:00
Архангельск

Погрузились в историю: жителям Архангельска рассказали о немцах на военной службе в Российской империи

Немецкая диаспора города внесла свой вклад в наследие
Павел ЛОБАНОВ
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О немецкой культуре в Поморье. Фото: dvinanews.ru.О немецкой культуре в Поморье. Фото: dvinanews.ru.
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Круглый стол «Немцы на военной службе в Российской империи» прошел в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Память сквозь века» немецкой национально-культурной автономии «Нордлихьт – Северное сияние».

- Оно стало частью цикла «Один день в истории», цель которого заключается в распространении информации о роли немецких переселенцев в истории региона и страны. Событие организовано при поддержке Совета национальностей города Архангельска и Архангельской области, администрации губернатора и правительства региона, - сообщает пресс-служба властей Поморья.

Участники круглого стола поговорили о роли знаменитых немцев, внесших свой вклад в дело по защите нашей родины, а также о жизненном укладе жителей Немецкой слободы в Архангельске.

- Реализация таких проектов является важным элементом культуры межнационального общения, лишний раз подтверждая, что Архангельская область - территория мира и согласия. Стоит отметить, что немецкая национально-культурная автономия - одна из наиболее активных общественных организаций региона, которая чтит память своих выдающихся земляков, немало сделавших для развития поморской земли. Хочу подчеркнуть, что наш департамент будет и дальше поддерживать интересные инициативы и проекты общественных организаций, направленные на укрепление единства российской нации, - отметил директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Юрий Попелышев.

В рамках проекта «Память сквозь века» планируется провести ряд круглых столов и встреч на тему наследия немецкой диаспоры.

- Немцы, как одна из национальностей России, внесли свой посильный вклад в развитие, культуру и оборону странны, - поделилась своим мнением автор и руководитель проекта «Память сквозь века» Людмила Ищак. - Наш проект призван показать, что каждый, даже маленький народ, очень значим для развития страны, в которой живет.

Организаторы проекта ставят перед собой и задачу по восстановлению частично разрушенных памятников на захоронениях жителей Немецкой слободы на Вологодском кладбище в Архангельске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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