Буксир, самолет и «вертушка» СФ поучаствуют в российско-норвежских учениях «Баренц-2019»

Военные Мурманской области готовятся к важному мероприятию. Самое время мобилизовать как физические, так и лингвистические навыки - общаться придется с иностранными коллегами. В Баренцевом море назревают масштабные учения.

Российско-норвежская команда «отрепетирует» самые частые несчастные случаи, которые происходят на воде. Речь идет про экологические катастрофы и кораблекрушения. Разумеется, самое деятельное участие в этом мероприятии примет Северный флот. Будут предоставлены как воздушные, так и морские суда. Каждое из них сыграет свою «скрипку» в общем оркестре учений: спуск команды с воздуха, исследование акватории, извлечение из воды пострадавших и многое другое.

Модельный ряд используемой техники уже известен, равно как и географический размах тренировочной деятельности. Причем, и то, и другое - в подробностях.

- Учение пройдет в районе Варангер-фьорда, как в международных водах, так и на морской границе между Россией и Норвегией. От Северного флота в нем примут участие спасательное судно «Алтай», самолет ИЛ-38 и вертолет КА-27ПС. Североморцы будут активно действовать в эпизоде, связанном со спасением людей на море, - сообщает начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга.

Подобные учения проводятся регулярно последние 24 года. Интересная особенность заключается в рокировке управления. Норвежская и российская сторона руководят учениями поочередно. В этом году «правят бал» скандинавские соседи, а головным центром мероприятия станет город Киркенес. Продлятся учения «Баренц-2019» на протяжение двух суток, 28 и 29 мая.