Переезжаем в Карелию

Как это жить в Карелии? В своем новом проекте «Комсомолка» попыталась ответить на этот, казалось бы, непростой вопрос.

Здесь удивительно встречаются Север и Юг. Поэтому каждый мурманчанин найдет в жизни в республике что-то родное, что отзовётся в его душе. Привычные для нас белые ночи, и такое жаркое лето, которого не хватает за Полярным кругом. Поражающая природа, множество рек и Онежское озеро. Поверьте, его лучше увидеть своими глазами.

Так, с климатом понятно, но почему же стоит переезжать в Карелию? Мы разузнали много интересного о работе, жилье, об образовании, конечно же, Петрозаводске и местных жителях.

Например, как выбрать квартиру, в каком районе ее лучше купить, много ли в городе новостроек или стоит ли обратить внимание на рынок вторичного жилья? На эти вопросы ответит профессионал своего дела. Но прежде, нужно разузнать все о перспективах на будущее - как в регионе обстоят дела с рынком труда? Ответ тоже в нашем материале!

Больше не будем томить своих читателей – переходите по ссылке проекта и сами все узнаете.