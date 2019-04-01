«Мир! Труд! Май!»: Андрей Чибис пообещал в следующем году устроить настоящий фестиваль

Столица Заполярья, а вместе с ней и все города Кольского полуострова, широко отметили Первомай. Северяне прошли по центральным улицам своих населенных пунктов праздничными колоннами, гордо неся баннеры и символы Праздника Весны и Труда – красные воздушные шары. Кстати, в этом году объединения трудящихся Заполярья вышли на демонстрацию под лозунгом «Работающий человек не должен быть бедным!».

Впереди колонны всей

В Мурманске по традиции колонну возглавили первые лица области и города. Рядом с широко улыбающимся врио губернатором Мурманской области Андреем Чибисом шагал глава администрации столицы Заполярья Андрей Сысоев. Праздничное настроение шагающих следом северян не испортил даже легкий морозец и то и дело срывающийся снежок. Колонна прошла по проспекту Ленина до сквера на улице Ленинградской, где состоялся праздничный митинг.

Шествие и митинг прошли под лозунгом «Работающий человек не должен быть бедным!» Фото: Правительство Мурманской области

Первым слово дали председателю Мурманского облсовпрофа Александру Первухину. Он долго говорил об успехах своей организации, что МРОТ доведен до уровня прожиточного минимума, снова жителям Крайнего Севера выплачиваются северные надбавки полярный коэффициент, вдвое сократилась задолженность по заработной плате, а по уровню реального заработка Мурманская область заняла высокое 12-е место по России. А еще Александр Леонидович отметил, что в регионе один из самых низких в стране уровней безработицы и, кроме прочего, северяне предпенсионного возраста сохранили все ранее действовавшие социальные льготы. А затем речь зашла о проблемах трудящихся, которые предстоит решить. В устах председателя Мурманского облсовпрофа они легко уместились в лозунг сегодняшнего первомайского митинга «Работающий человек не должен быть бедным!».

Не хватило музыки

Андрея Чибиса, которому затем дали слово, северяне встретили более тепло, да и врио главы Мурманской области старался быть ближе к народу и был лаконичен.

Праздничного настроения мурманчанам не испортил даже срывающийся снег. Фото: Мой Мурманск

- Не замерзли? С праздником всех! Мурманск – город, который построен сильными, амбициозными людьми, которые приехали помогать своей стране развить экономику. И у них это получилось! Сегодня у нас с вами есть исторический шанс дать новый импульс развития Мурманской области. Вписать свое имя в историю не войнами, а трудом и творчеством. Обустроить жизнь людей, сделать ее комфортнее и достойнее. Нам нужно сплотиться ради того, чтобы Мурманская область развивалась активно и стала по настоящему столицей Арктике. Ура! Людям труда! – поздравил северян Андрей Владимирович.

Уже после митинга, когда все желающие получили свой шанс выступить перед собравшимся народом, Андрей Чибис в соцсетях поделился своими впечатлениями от мурманского Первомая. И, оказалось, что для врио губернатора региона не все прошло гладко.

У КПРФ, по традиции, была своя демонстрация и свой митинг. Фото: Мой Мурманск

- Я очень давно не принимал участия в таких мероприятиях, с удовольствием шел в одной колонне с профсоюзами. Но, на мой взгляд, для праздника нужен как минимум концерт. Договорились, в следующем году изменить формат, сделать настоящий городской фестиваль, - отметил Андрея Владимирович.

Кстати, в Коле и Заозерске концерты были. Так, что Андрею Чибису просто не повезло.

По данным УМВД по Мурманской области, на первомайскую демонстрацию в Мурманске вышло 6350 человек.