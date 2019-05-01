«Музыка, за которую можно постоять»...

24 апреля. Зал Карельской Государственной филармонии. На сцене, здесь и сейчас, играет долгожданный для карельского слушателя альянс: молодой солист - скрипач Дмитрий Смирнов, Карельский Государственный оркестр филармонии - дирижер Алексей Ньяга.

Программа довольно сложная и контрастная по своему настроению и содержанию: Л.-В. Бетховен и его «Симфония № 7», Ф. Лист - «Ракоци-марш», Барток - «Концерт № 2 для скрипки с оркестром».

Молодой скрипач Дмитрий Смирнов с предельной точностью и цельностью в технике исполнения проигрывает каждую ноту, проживает каждую музыкальную фразу, как будто пытается бросить вызов себе, как музыканту, и публике. Артист стремится доступно и живо для каждого слушателя заполнить зал мощной и уникальной энергетикой музыки великих композиторов. Сложно понять, инстинктивно ли ему удается играть настолько чувственно и эмоционально, или он осознанно понимает идею композитора, заложенную в произведениях. В этом и кроется, полагаю, тайна непостижимой магии игры музыканта, когда невозможно подвергать анализу способ исполнения материала на «изящной коробочке со струнами», благодаря которой, прозрачно и безупречно, рождается музыка.

Композитор Барток утверждал: «Я должен признаться, что вся моя музыка является в первую очередь делом чувства и инстинкта. Не спрашивайте меня, почему я написал так. На все это можно дать лишь один ответ: как я чувствовал, так и писал. Пусть говорит за себя сама музыка. Надеюсь, она настолько ясна и сильна, что сумеет за себя постоять»... Силен и стоек оказался исполнитель Бартока.

Дмитрий Смирнов убедительно существовал на сцене, честно и талантливо сражался за каждую ноту и аккорд. Мне удалось встретиться с молодым музыкантом и задать ему несколько вопросов о музыкальном творчестве. Передо мной сидел скромный молодой человек, но при этом очень коммуникабельный и открытый; простой в общении, но охотно говорящий о сложных и взрослых вещах. В руках Дмитрий держал партитуру концерта Б. Бартока и, в мыслях, возможно, многократно анализировал многочисленные музыкальные ходы, которые он успел обсудить с дирижером и оркестрантами в процессе репетиции. Мыслящий и думающий музыкант Дмитрий Смирнов.

Важность репетиций

– Дмитрий, насколько для вас важны репетиции? Помогают ли они вам в подготовке к концерту?

– Да, репетиции - это один из способов концентрации и самоорганизации. Это важно для будущего выступления. Здесь возникает возможность включить свои возможные ресурсы и ресурсы коллег-музыкантов, с которыми я работаю. Те инстинкты и ощущения, которые возникают у меня в ходе работы над музыкой, я пытаюсь вызвать и у моих коллег. Если это получается, то это хорошо. Если не получается - это нормально. Все это процесс, где результат важен в любой степени. Кроме того, в процессе репетиции выстраиваются отношения.

В 2015 году музыкант основал струнный квартет, с которым выступает в Швейцарии и Португалии. Фото: из личного архива героя публикации.

«Первые учителя - родители»

– Роль педагогов в обучении музыкантов, безусловно, важна. Они могут являться ориентирами для будущей профессии, мастерами, дающими азы в технике, наставниками, которые формируют также и личность ученика. Расскажите о своих учителях. Какое влияние они оказали и оказывают на ваше творчество?

– В первую очередь, мои учителя - это мои родители, они дали мне возможность начать учиться, показали пример организации и самоорганизации в процессе обучения. Музыкальные азы я начал познавать в Средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской консерватории. Моим педагогом стала Елена Ивановна Зайцева. Мне кажется, что она смогла научить нас борьбе с самолюбованием, в процессе обучения она создавала правильную дистанцию между учеником и учителем. Она очень тонко и профессионально могла «достать информацию» из ученика и также профессионально поделиться своим опытом, не нарушив учебный процесс.

Все решает время

– Как вы относитесь к современным форматам выступления с симфоническим оркестром? В настоящее время популярны исполнение симфоническим оркестром музыки из видеоигр, анимэ, объединение на сцене музыки двух форматов. Например, академической и рока.

– Да, мир меняется, человеку необходимы новые рамки развития и познания музыки. Для меня пока это совсем новые и неизученные форматы. Не могу сказать, что они не имеют право на существование. Многих композиторов-классиков публика и критика не принимали в течение долгого времени, но в современное время восприятие произведений изменилось, и музыка «аутсайдеровская» преобразовалась в музыку образцовую, классическую. Любой формат музыки, как эксперимент, всегда имеет право на существование, но только время способно решать ее долговечность и востребованность у слушателя.

– Кого из современных исполнителей (не академической музыки) вы слушаете на данный момент? Кто особенно вам близок?

– Thom Yorke, создалель Radiohead. Невероятная Bjork, James Blake. Из того, что узнал совсем недавно - Lorn, крайне интересный персонаж. Letherethe иногда включаю, это такие электронные минималисты. Из нашей отечественной музыки мне нравится то, что делает Борис Бурдаев. Полезно следить за теми, кто творит вокруг тебя сегодня, будь то странный парень, который говорит о ещё не назревших проблемах, вполне возможно, что этот парень будущий писатель фантаст, основатель философской школы или просто неординарная личность.

– Дмитрий, спасибо за содержательный диалог. Удачи вам, побед над собой, радости от любимого занятия и всего наилучшего!

НАША СПРАВКА

Дмитрий Смирнов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге. Музыкой начал заниматься в 4 года с родителями В 2001 году поступил в Среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской государственной консерватории в класс заслуженного работника культуры Е.И.Зайцевой.

Позже обучался у профессора Павла Верникова в Лозаннской Высшей школе музыки (Швейцария). В данный момент заканчивает свое обучение в Базельской Высшей школе музыки (Швейцарии) в классе профессора Райнера Шмидта.

Принимал участие в мастер-классах И.Ардитти, Э.Фельца, Г. Такаша, В.Глузмана, В.Репина, В октябре 2004 года принимал участие в записи DVD мастер - класса известного скрипичного педагога, профессора З.Брона.

Обладатель именной стипендии легендарной скрипачки Иды Гендель. Победитель I Международного конкурса скрипачей имени Давида Ойстраха. В 2008 году Д.Смирнов получил вторую премию на Международном конкурсе Иегуди Менухина (Кардифф), после чего был приглашен выступить на сцене концертного зала Wigmore Hall в Лондоне; в 2010 году стал лауреатом Первого Всероссийского музыкального конкурса по специальности «скрипка» (Москва). В 2015 году стал лауреатом первой премии на конкурсе им. Тибора Варги (Швейцария). Выступал на сцене Carnegie Hall (Нью-Йорк, 2007), в залах Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича, в Nikkei Hall в Токио, в Большом зале Московской консерватории и Московской Филармонии; выступал с оркестром "Questa Musica"(Россия), с камерным оркестром Лозанны и с оркестром “Арговия” (Швейцария). В ноябре 2018-го стал лауреатом третьей премии и обладателем специального приза на конкурсе Long-Thibaud-Crespin в Париже.

С декабря 2018 года вместе пианистом Денисом Линником и кларнетистом Хосе Луис Инглезом является основателем проекта "Camerata Rhein"(Швейцария), а также с сентября 2018 года входит в состав струнного квартета основанного в 2011 году венгерским скрипачом Барнабашом Келеменом.

В январе 2019 года Смирнов был приглашен в барочный ансамбль “Il Giardino Armonico”(Италия) для осуществления концертного тура и записи для проекта “Haydn 2032”. Является артистом Санкт Петербургского Дома Музыки с 2011 года. Играет на скрипке немецкого мастера Филиппа Бонхоффера работы 2018 года.