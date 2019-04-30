2019-04-30T00:07:54+03:00
Архангельск

Разработан проект развития Архангельска до 2024 года

В плане 16 объектов культурного наследия
Павел ЛОБАНОВ
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Фото: arhcity.ru.Фото: arhcity.ru.
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В администрации Архангельска состоялось заседание проектного комитета, на котором был представлен план развития столицы Поморья как административного центра на период до 2024 года. На территории региона наш город является первым муниципальным образованием, имеющим уже готовый проект.

Как отметил директор департамента экономического развития мэрии Архангельска Сергей Засолоцкий, задача разработки комплексного плана была поставлена областным правительством перед каждым городским округом и районом Поморья.

- Наш проект охватывает все сферы развития города. Он включает в себя планы исполнительных органов государственной власти области, предприятий и организаций Архангельска. Цель нашего проекта - обеспечение комфортной и безопасной среды проживания на территории города. Паспорт проекта содержит 11 задач, а источниками их исполнения являются средства городского, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства, - пояснил Засолоцкий.

В задачах проекта - повышение доступности и качества оказания услуг в социальной сфере, сохранение объектов культурного наследия, повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения, повышение уровня благоустройства территории города, развитие транспортной инфраструктуры.

В рамках этого в городе планируется строительство трех новых школ, возведение двух общежитий для студентов САФУ и СГМУ, строительство многофункционального культурного центра в округе Майская горка, строительство нового корпуса для приемного отделения Первой городской больницы, реставрация 16 объектов культурного наследия, проведение экологической реабилитации озера Бутыгино и реки Юрас, строительство 53 многоквартирных жилых домов и многое другое.

Сергей Засолоцкий отметил, что всего план содержит 303 мероприятия по реализации проекта, их общий объем финансового обеспечения оценивается в 157 миллиардов 169,4 миллиона рублей.

- В дальнейшем мы будем актуализировать данный план мероприятий по реализации проекта, пополняя его новыми деталями, - уточнил Сергей Засолоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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