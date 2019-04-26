2019-04-29T23:14:26+03:00
Архангельск

У жителей Архангельской области проверили оружие

Специалисты подвели итоги профилактической операции «Сфера - безопасность».
Павел ЛОБАНОВ
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Стражами порядка проверено 3149 владельцев оружия [снимок носит иллюстративный характер].Стражами порядка проверено 3149 владельцев оружия [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Андрей КОПАЛОВ
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С 15 по 28 марта на территории Архангельской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Сфера - безопасность». Основными целями совместной операции Росгвардии и областного УМВД стал контроль соблюдения физическими лицами требований законодательства, регламентирующего оборот огнестрельного оружия, и профилактика правонарушений с использованием гражданского оружия.

Всего стражами порядка проверено 3149 владельцев оружия. В отношении нарушителей составлен 181 протокол об административных правонарушениях, изъято 103 единицы оружия, почти тысяча единиц патронов и 3 взрывчатых вещества. Помимо этого, из нелегального оборота изъято 11 единиц оружия.

Как сообщает сообщает пресс-служба областной администрации, в отношении жителя Верхнетоемского района, который по месту жительства незаконно хранил им же изготовленный пистолет, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса.

Стоит отметить, что одним из наиболее эффективных способов предупреждения правонарушений является добровольная сдача предметов вооружения, в том числе, на возмездной основе. Так, во время профилактического мероприятия житель Плесецка добровольно сдал газовый пистолет, который нашел в заброшенном сарае. В соответствии с соглашением, заключенным 14 ноября 2018 года управлениями Росгвардии, МВД и правительством Архангельской области, данный гражданин может претендовать на вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.

Анализ результатов проведения мероприятия «Сфера - безопасность» свидетельствует о том, что самыми распространенными в сфере оборота оружия продолжают оставаться нарушения, касающиеся сроков перерегистрации разрешающих документов и правил хранения оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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