С кем северяне скрестят клюшки?

С 3 по 17 мая в Сочи состоится финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ). Матчи президентского хоккейного проекта по традиции пройдут на главных ледовых аренах Олимпийского парка, а именно на «Айсберге» и «Большом».

- В восьми дивизионах за победу будут сражаться 162 хоккейных коллектива из 76 регионов страны. Число участников всероссийского финала составит более 3100 спортсменов, - передает пресс-служба властей Поморья.

Впервые в Сочи выступят сразу три хоккейные дружины из Архангельской области. Это победители своих дивизионов регионального этапа НХЛ: «Спартак», «СМП» и «Ледокол». Красно-белые сыграют в «Лиге чемпионов», хоккеисты «СМП» поборются за Малый кубок «Лиги мечты», а «Ледокол» примет участие в «Лиге надежды».

Нововведением нынешнего хоккейного фестиваля любительских команд стало проведение жеребьевки не в Москве, как это было раньше, а сразу в четырех регионах, представители которых в прошлом году одержали победы в своих дивизионах в Сочи.

Жребий был брошен в поселке Рощино Ленинградской области, во Владивостоке, Ярославле и поселке Богатые Сабы в Татарстане.

В ходе этой своеобразной лотереи определились соперники наших земляков в предстоящем турнире. В главном дивизионе «Лига чемпионов» хоккеисты архангельского «Спартака» попали в группу Б7, где их оппонентами выступят «Скат-Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «Дружба» из Йошкар-Олы Республики Марий Эл и «Энергия ХХ век» из Чебоксар Республики Чувашия.

В дивизионе «Лига мечты - Малый кубок» наши земляки из команды «СМП» сыграют в группе 1 с «Лидером» из Хабаровска, «Легионом» из Орла и «Фениксом» из посёлка Николаевка Еврейской автономной области.

«Ледокол», серебряный призер всероссийского финала-2018, в «Лиге надежды» встретится в группе 6 с «Айсбергом» из Екатеринбурга, «Факелом» из Алексина Тульской области и «НФТ» из Чайковского Пермского края.

Расписание игр группового этапа с участием архангельских команд:

4 мая «Спартак» – «Скат-Югра»,

5 мая «Спартак» – «Энергия ХХ век» (видеотрансляция),

6 мая «Дружба» – «Спартак»;

11 мая «СМП» – «Легион»,

12 мая «Феникс» – «СМП» (12 мая, видеотрансляция),

13 мая «СМП» – «Лидер»;

11 мая «Ледокол» – «Айсберг»,

12 мая «Ледокол» – «НФТ»,

13 мая «Факел» – «Ледокол».