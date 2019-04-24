2019-04-29T21:54:11+03:00
Архангельск

Алкоголь в Поморье стал прозрачнее

В федеральном рейтинге Архангельская область заняла 6 место по Северо-Западу
Павел ЛОБАНОВ
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Ученые пришли к парадоксальному выводу, гласящему, что алкоголь продлевает жизньюУченые пришли к парадоксальному выводу, гласящему, что алкоголь продлевает жизньюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Система розничной продажи алкогольной продукции Поморья - одна из самых контролируемых и прозрачных в стране. По крайней мере, так говорит само правительство Архангельской области.

- В рейтинге, составленном Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по итогам 2018 года Архангельская область занимает 6-е место в СЗФО и 12-е место по стране, - сообщила министр регионального агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова.

При расчете итоговых показателей авторами исследования учитывались данные, характеризующие объем легальных продаж алкогольной продукции, наличие нелегального розничного рынка, последствия потребления населением спиртных напитков и пива, а также взаимосвязь этих показателей с эффективностью работы уполномоченных органов по контролю за розничными продажами алкоголя.

- По показателю «Полнота использования инструментов Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения в сфере оборота алкогольной продукции» Архангельская область находится на 3 месте среди субъектов России, входящих в СЗФО, и занимает 11 позицию по стране, - информирует пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, пивных напитков, сидра и медовухи за 2018 год к административной ответственности в Архангельской области было привлечено 82 юридических лица, 73 должностных лица и 11 индивидуальных предпринимателей. Административных штрафов наложено на сумму 1 130 000 рублей, вынесено 129 предупреждений.

Объем средств, поступивших от уплаты государственной пошлины в областной бюджет, в 2018 году составил 46,8 миллиона рублей. Это на 1,8 миллиона больше, чем годом ранее. Поступления от акцизов на алкогольную продукцию - 1 миллиард 428 миллионов рублей.

Как отметила Ирина Бажанова, в этом году в связи с изменениями в Бюджетном кодексе страны доля от акцизов на алкоголь для субъектов увеличилась с 50 до 80 процентов. Таким образом, объем поступлений в региональною казну будет еще больше и, по прогнозам специалистов, составит 1 миллиард 682 миллиона рублей.

Ключевую роль в обеспечении прозрачности рынка алкогольной продукции играет внедрение ЕГАИС.

Напомним, с 1 июля 2018 года вступил в силу закон, обязывающий всех производителей, импортеров спиртного и пива, а также предприятия ретейла обеспечить поштучный учет указанной продукции на всех этапах - от выпуска или ввоза в страну, поступления ее на склад или в торговую сеть и до момента реализации конечному потребителю.

Цифровизация помогает уполномоченным органам получать информацию о движении товара в режиме онлайн, контролировать налоговые отчисления, выявлять нарушения, в том числе - связанные с несоблюдением временного ограничения продажи алкоголя и розничных цен.

Благодаря внедрению системы сегодня каждый житель нашей страны может проверить легальность деятельности торговой точки по розничной продаже алкоголя, подлинность размещенной на бутылке со спиртным акцизной марки и ее путь до прилавка. Эту и другую информацию можно получить на Едином социальном портале алкогольного рынка. Кроме того, в Архангельской области продолжает работу специальная «горячая линия».

Информацию о нарушениях законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции можно сообщить по телефонам: 8(8182) 65-25-32, 21-51-56, 21-51-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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