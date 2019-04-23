2019-04-23T14:02:14+03:00
Архангельск

Бизнесменов Поморья зовут на игру «Железный предприниматель»

Конференция для владельцев малого и среднего бизнеса в Архангельской области состоится 30, 31 мая и 1 июня 2019 года
Павел ЛОБАНОВ
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К участию приглашены тренеры и предприниматели федерального уровня.К участию приглашены тренеры и предприниматели федерального уровня.Фото: Алина ПЕТРОВА
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Владельцев малого и среднего бизнеса приглашают на конференцию МСП, которая пройдет в столице Поморья 30, 31 мая и 1 июня 2019 года. Ее участников на протяжении трех дней ожидают профессиональные встречи и обмен опытом среди владельцев малого и среднего бизнеса, обучающие семинары и мастер-классы от ведущих экспертов в этой сфере.

Уже известно, что конференция состоится на площадках научной библиотеки САФУ имени Ломоносова и в Доме молодежи.

- В рамках мероприятия запланирован круглый стол на тему «Как работать с франшизой», где предприниматели поделятся опытом и расскажут о преимуществах и недостатках при работе с таким инструментом. Сотрудники агентства регионального развития также расскажут о том, что собой представляют ГЧП-проекты и как можно выстроить бизнес в этом направлении, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Не менее интересным будет круглый стол по ТОСЭР «Онега», на котором пойдет речь о новых возможностях для бизнеса региона. Но самой масштабной площадкой конференции станет панельная дискуссия «Роль малого и среднего бизнеса в развитии Архангельской области: от предпринимателя к бизнес-сообществу», в которой примут участие губернатор Игорь Орлов, представители органов федеральной и региональной исполнительной власти, деловых объединений региона. В заключительный день мероприятия, 31 мая, пройдет деловая игра «Железный предприниматель».

К участию приглашены тренеры и предприниматели федерального уровня. Например, директор департамента акселерационных программ Фонда поддержки социальных проектов Дмитрий Богданов. Напомним, что организатором конференции выступает министерство экономического развития Архангельской области, а проведет ее агентство регионального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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