2019-04-23T14:02:14+03:00
Архангельск

В Шенкурске задумались о труде тинейджеров

В местном центре занятости обсудили вопросы трудоустройства подростков
Павел ЛОБАНОВ
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Школьники с охотой идут работать над озеленением города.Школьники с охотой идут работать над озеленением города.Фото: Константин ИВШИН
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В Шенкурском центре занятости населения в рамках взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних состоялся семинар для работодателей по вопросам организации трудоустройства подростков в период летних каникул.

Как сообщает пресс-служба властей Поморья, специалисты центра занятости рассказали о программе временного трудоустройства тинейджеров в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, о региональных программах по предоставлению субсидий работодателям, принимающим на работу подростков.

Представители прокуратуры и специалисты органов опеки и попечительства рассказали на семинаре о порядке оформления разрешения при трудоустройстве, а также о соблюдении закона и гарантий занятости несовершеннолетних.

Опытом работы по организации временного трудоустройства поделилась директор Шенкурской средней школы. Учащиеся этой школы в период летних каникул работали как по программе временного трудоустройства, так и в рамках программы взаимодействия с Молодежным центром Архангельска. Как отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, трудовая деятельность - очень действенное профилактическое и воспитательное средство борьбы с детской безнадзорностью и преступностью. При этом очень важно, чтобы работодатели еще до того, как подростки приходят к ним на работу, знали все особенности их трудоустройства.

В 2018 году в Поморье были временно трудоустроены 2 790 граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из числа детей, нуждающихся в помощи государства. В числе трудоустроенных несовершеннолетних - 44 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 192 человека из числа состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Несовершеннолетним предлагались легкие подсобные и сельскохозяйственные работы. Основные профессии и виды деятельности, по которым осуществлялось трудоустройство: рабочий по благоустройству и озеленению территорий, подсобный рабочий, курьер, распространитель печатной продукции, фасовщик товаров, оператор связи, почтальон, культорганизатор, ведущий дискотеки, швея, - рассказали организаторы встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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