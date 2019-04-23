В Мурманск прилетела «Птица Баренц»

Один из крупнейших международных культурных фестивалей Мурманска и всего Баренц-региона стартует в столице Заполярья 23 апреля. Его главная цель – превратить суровый северный город в открытую площадку для взаимодействия музыкантов, художников и артистов из разных. Жители и гости Мурманска смогут познакомиться с их творчеством, найти единомышленников и получить удовольствие от всего происходящего.

Перформанс от Schismogenes

Норвежские танцоры Тони Тран и Антеро Хейн исполнят довольную необычную хореографию. На первый взгляд она больше похожа на обрядный танец, но затем, зритель начинает погружаться в атмосферу ритмичных повторяющихся движений и переживать события перформанса вместе с его исполнителями.

22 апреля, 19.00

Областной драмтеатр,

пр. Кольский, 131а

(бывший к/т «Атлантика»)

Стоимость: бесплатно (приглашения по тел. 704-522)

Арне Свинген и Анастасия Наумова

Арне Свинген известен, прежде всего, как автор книг для детей и молодежи. На русский язык переведено пока только одно его произведение – «Баллада о сломанном носе». Это роман о любви и дружбе, о музыке и боксе, о том, каково это - отличаться от других людей. Вместе с писателем к нам на фестиваль приедет Анастасия Наумова, работавшая над переводом романа «Баллада о сломанном носе».

23 апреля, 17.30

Областная научная библиотека,

ул. Софьи Перовской, 21а

Стоимость: бесплатно

Открытие фестиваля, Баренц-камерата

Специальная программа, созданная современными композиторами в исполнении мурманского оркестра «Баренц-Камерата» и приглашенных музыкантов из Норвегии. Уникальная возможность познакомиться с тем, как звучит современная музыка Северных стран сегодня.

Перед концертом зрителей ожидает приветственное слово от организаторов и партнеров фестиваля «Птица Баренц».

23 апреля, 19.30

Областная филармония,

ул. Софьи Перовской, 3

Стоимость: 400 рублей

Концерт участников фестиваля

Гостям обещают уникальную музыкальную коллаборацию, результат двухдневного джем-сейшена крутых музыкантов из Норвегии - Тобиаса Нильсена (ударные) и Асбёрна Рююда (гитара) вместе со студентами Мурманского колледжа искусств - Антона Михайлова (клавишные), Дмитрия Буренина (тенор-саксофон), Константина Иванова (гитара), Андрея Крупенько (бас). В этот вечер будут играть бэнд из Финляндии Talking Beatles и Talking Rock’n’Roll, а также мурманские коллективы.

24 апреля, 19.00

Jazz & Blues Cafe,

ул. Книповича, 21а

Talking Rock’n’Roll

На сцене Rock’n’Roll Music Bar соберутся сразу два задорных финских коллектива – «Talking Beatles» и «Talking Rock’n’Roll». Весь вечер для нас будут звучать самые яркие хиты 40-х и 50-х годов, любимые песни The Beatles, Чака Берри и многих других исполнителей.

25 апреля, 20.00

Rock'n'Roll music bar,

пр. Ленина, 11

Стоимость: бесплатно

Kammerromanse

Российско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку, состоит из четырех музыкантов России и Норвегии. Последние несколько лет квартет гастролировал по России и зарубежью, и сейчас готов представить свою программу. В репертуаре: произведения академической музыки, исполненные на высоком профессиональном уровне, и многое другое.

26 апреля, 19.00

Областная филармония,

ул. Софьи Перовской, 3

Стоимость: 400 рублей

Ойвинд Элгенес

Концерт норвежского вокалиста, гитариста и композитора, известного по серии записей и в качестве фронт-гитариста норвежской группы Dance with Stranger с музыкантами Сцены Финнмарка и Мурманской областной Филармонии.

27 апреля, 19.00

Okean Hall,

ул. Коминтерна, 5/23

Стоимость: 300 рублей

100 саамских портретов

Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру. Проект – это часть его магистерской работы по фотожурналистике.

С 24 апреля по 25 мая

КВЦ Русского музея,

ул. Софьи Перовской, 3 (2 этаж)

Стоимость: бесплатно

Птица-Бар

Совместный проект фестиваля и мурманского лейбла «Истина» в лофт-баре «Чердак», где на двух танцполах до самого утра будем делиться впечатлениями, танцевать и наслаждаться музыкой диск-жокеев из Норвегии (Jon-Eirik Boska) и России (Глеб Raumskaya)

27 апреля, 23.00

Loft-bar «Чердак»,

ул. Полярные Зори, 42а