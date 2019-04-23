В Мурманск прилетела «Птица Баренц»
Один из крупнейших международных культурных фестивалей Мурманска и всего Баренц-региона стартует в столице Заполярья 23 апреля. Его главная цель – превратить суровый северный город в открытую площадку для взаимодействия музыкантов, художников и артистов из разных. Жители и гости Мурманска смогут познакомиться с их творчеством, найти единомышленников и получить удовольствие от всего происходящего.
Перформанс от Schismogenes
Норвежские танцоры Тони Тран и Антеро Хейн исполнят довольную необычную хореографию. На первый взгляд она больше похожа на обрядный танец, но затем, зритель начинает погружаться в атмосферу ритмичных повторяющихся движений и переживать события перформанса вместе с его исполнителями.
22 апреля, 19.00
Областной драмтеатр,
пр. Кольский, 131а
(бывший к/т «Атлантика»)
Стоимость: бесплатно (приглашения по тел. 704-522)
Арне Свинген и Анастасия Наумова
Арне Свинген известен, прежде всего, как автор книг для детей и молодежи. На русский язык переведено пока только одно его произведение – «Баллада о сломанном носе». Это роман о любви и дружбе, о музыке и боксе, о том, каково это - отличаться от других людей. Вместе с писателем к нам на фестиваль приедет Анастасия Наумова, работавшая над переводом романа «Баллада о сломанном носе».
23 апреля, 17.30
Областная научная библиотека,
ул. Софьи Перовской, 21а
Стоимость: бесплатно
Открытие фестиваля, Баренц-камерата
Специальная программа, созданная современными композиторами в исполнении мурманского оркестра «Баренц-Камерата» и приглашенных музыкантов из Норвегии. Уникальная возможность познакомиться с тем, как звучит современная музыка Северных стран сегодня.
Перед концертом зрителей ожидает приветственное слово от организаторов и партнеров фестиваля «Птица Баренц».
23 апреля, 19.30
Областная филармония,
ул. Софьи Перовской, 3
Стоимость: 400 рублей
Концерт участников фестиваля
Гостям обещают уникальную музыкальную коллаборацию, результат двухдневного джем-сейшена крутых музыкантов из Норвегии - Тобиаса Нильсена (ударные) и Асбёрна Рююда (гитара) вместе со студентами Мурманского колледжа искусств - Антона Михайлова (клавишные), Дмитрия Буренина (тенор-саксофон), Константина Иванова (гитара), Андрея Крупенько (бас). В этот вечер будут играть бэнд из Финляндии Talking Beatles и Talking Rock’n’Roll, а также мурманские коллективы.
24 апреля, 19.00
Jazz & Blues Cafe,
ул. Книповича, 21а
Talking Rock’n’Roll
На сцене Rock’n’Roll Music Bar соберутся сразу два задорных финских коллектива – «Talking Beatles» и «Talking Rock’n’Roll». Весь вечер для нас будут звучать самые яркие хиты 40-х и 50-х годов, любимые песни The Beatles, Чака Берри и многих других исполнителей.
25 апреля, 20.00
Rock'n'Roll music bar,
пр. Ленина, 11
Стоимость: бесплатно
Kammerromanse
Российско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку, состоит из четырех музыкантов России и Норвегии. Последние несколько лет квартет гастролировал по России и зарубежью, и сейчас готов представить свою программу. В репертуаре: произведения академической музыки, исполненные на высоком профессиональном уровне, и многое другое.
26 апреля, 19.00
Областная филармония,
ул. Софьи Перовской, 3
Стоимость: 400 рублей
Ойвинд Элгенес
Концерт норвежского вокалиста, гитариста и композитора, известного по серии записей и в качестве фронт-гитариста норвежской группы Dance with Stranger с музыкантами Сцены Финнмарка и Мурманской областной Филармонии.
27 апреля, 19.00
Okean Hall,
ул. Коминтерна, 5/23
Стоимость: 300 рублей
100 саамских портретов
Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру. Проект – это часть его магистерской работы по фотожурналистике.
С 24 апреля по 25 мая
КВЦ Русского музея,
ул. Софьи Перовской, 3 (2 этаж)
Стоимость: бесплатно
Птица-Бар
Совместный проект фестиваля и мурманского лейбла «Истина» в лофт-баре «Чердак», где на двух танцполах до самого утра будем делиться впечатлениями, танцевать и наслаждаться музыкой диск-жокеев из Норвегии (Jon-Eirik Boska) и России (Глеб Raumskaya)
27 апреля, 23.00
Loft-bar «Чердак»,
ул. Полярные Зори, 42а
ИСТОЧНИК KP.RU