«Сирийский перелом» в Мурманске: медкарты боевиков, «гроб на колесиках» и грузовики-оборотни

Здоровенный нос выдается на 2 метра. Выпученные глаза-фары собрались в кучу. Пасть оскалилась в ехидной ухмылке. Да что это за чудовище такое?! Смахивает на гигантское насекомое или крота.

На самом деле это землеройка. Только не природная - военно-техническая. Машина копает подземный тоннель и незаметно подбирается к врагу. «Землеройку» отвоевали у сирийских боевиков в качестве трофея и вот привезли сегодня в Мурманск. Это один из экспонатов выставки «Сирийский перелом», которая прошла в Мурманске 22 апреля.

Громоздкая машина произведена в Великобритании. Она разминирует поле, ударяя цепями по земле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Выставку посетили главный прокурор области, мэр, сити-менеджер, руководитель МЧС, зам. губернатора и адмирал Северного флота.Фото: Виктор КОСТРОВ

На мурманском вокзале, наверное, еще никогда не было такого столпотворения. Кажется, полгорода собралось: и стар, и млад. Протолкнуться сквозь толпу было трудно.

Яблоку негде упасть! Мурманчане заполонили привокзальную площадь, мосты, лестницы и перрон.Фото: Виктор КОСТРОВ

Поезд с военной техникой пригнали на первый перрон. Тяжелые военные машины показывали под открытым небом, а технику помельче - внутри спецвагонов.

Экскурсоводы были готовы объяснить каждую мелочь и не ленились повторять по 10 раз одно и то же.Фото: Виктор КОСТРОВ

Трофеи не блещут новизной. Сразу видно, что снабжение у сирийских боевиков было неважное. Этот итальянский пулемет, например, устарел на 80 лет.

Итальянский пулемет времен Муссолини напоминает дуршлаг для спагетти. Но заряжается, увы, не макаронами...Фото: Виктор КОСТРОВ

Слева - список позывных. Справа - медицинские карты погибших боевиков.Фото: Виктор КОСТРОВ

Австрия, Франция, Китай, Италия - такое ощущение, что боевикам поставляли "стволы" со всего света.Фото: Виктор КОСТРОВ

Некоторые машины поставлялись в Сирию из стран СНГ еще до войны, затем были захвачены и переделаны боевиками под военные. А теперь их снова отвоевали российские силы и вернули на родину. Такая вот репатриация!

Боевики нередко переделывали гражданские машины, добавляя к ним смертоносные орудия.Фото: Виктор КОСТРОВ

Экскурсоводы терпеливо разъясняли все подробности раз за разом. А еще всех желающих кормили армейской гречневой кашей. Очередь за ней выстроилась просто гигантская!

Воинский пыл сирийские боевики черпали из этих книг и брошюр, изъятых во время спецоперации.Фото: Виктор КОСТРОВ

Еще один пример "грузовика-оборотня". К этому приделали пулемет, в результате чего получилась "тачанка".Фото: Виктор КОСТРОВ

К слову, российские танки,пушки и «бэтээры» тоже показали. Для этого устроили отдельную выставку на привокзальной площади. Во время торжественной части выступил оркестр и хор Северного флота.

Отечественная военная техника тоже вызвала живейший интерес публики.Фото: Виктор КОСТРОВ

Хор северного флота выступил для мурманчан, собравшихся на привокзальной площади.Фото: Виктор КОСТРОВ

Для желающих перекусить открыли ларек военторга, где продавали вкусные беляши, сосиски в тесте и прочие лакомства. А заодно и фирменную «газировку» минобороны.

На здоровенном миномете выбито "краткое руководство пользователя" на английском.Фото: Виктор КОСТРОВ

Мурманский ветеран сравнил выставку "Сирийский перелом" с аналогичными событиями после ВОВ.Фото: Виктор КОСТРОВ

Ребята из мурманского нахимовского училища и юнармейцы не обошли выставку своим вниманием.Фото: Виктор КОСТРОВ

Образчики российского легкого вооружения: ручные пулеметы, автоматы, пистолеты с глушителем.Фото: Виктор КОСТРОВ

Машина шахида-смертника, "гроб на колесиках". Спереди - бронь, по бокам - отсеки для взрывчатки.Фото: Виктор КОСТРОВ

Техника далеко не нова, но боевики использовали ее с большим энтузиазмом и рвением.Фото: Виктор КОСТРОВ