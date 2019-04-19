Кто в Мурманске сможет переговорить героев «Игры престолов»

14 апреля миллионы поклонников сериала «Игра престолов» возрадовались. Стартовал финальный сезон саги, ставшей чрезвычайно популярной во всем мире, в том числе среди мурманчан. Первая серия уже побила прежние рекорды по просмотрам. Социальные сети наполнились миллионами постов с впечатлениями.

В апреле Tele2 в Мурманской области обновила тарифные планы: улучшила наполнение, внедрила интеллектуальную систему, позволяющую оптимизировать соотношением интернет-трафика и минут. Мы решили выяснить, что общего между услугами оператора и сериалом с помощью теста. Спойлеров не будет.