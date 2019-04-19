2019-04-19T14:22:27+03:00
Архангельск

У пенсионера из Коряжмы украли 2 миллиона

88-летний дедушка доверился незнакомцу
Павел ЛОБАНОВ
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Сбережения пенсионер хранил у себя в квартире. Фото: 29.мвд.рф.Сбережения пенсионер хранил у себя в квартире. Фото: 29.мвд.рф.
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В дежурную часть отдела полиции по городу Коряжма Архангельской области обратился 88-летний пенсионер. Дедушка сообщил, что из его квартиры неизвестный похитил денежные средства в размере порядка двух миллионов рублей.

Потерпевший пояснил полицейским, что на улице у него завязался разговор с незнакомым мужчиной, который предложил помочь ему дойти до дома. Позже злоумышленник при помощи физической силы и угроз проник в квартиру, где отыскал и похитил сбережения пенсионера, после чего скрылся. Добычей грабителя стали около двух миллионов рублей.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Несколько часов спустя в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Коряжма 1989 года рождения. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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