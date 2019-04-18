2019-04-19T13:56:39+03:00
Карелия

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО предупреждает об опасности птичьего гриппа

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Ведомство обращает внимание всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств, занятых содержанием домашней птицы, на напряженную эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц на территории Российской Федерации.

В 2018 году высокопатогенный грипп птиц был зарегистрирован среди домашних птиц в Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Смоленской, Самарской, Удмуртской, Нижегородской, Костромской, Ростовской областях, республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия. Вспышки зарегистрированы как на крупных птицефабриках, так и в личных подсобных хозяйствах граждан.

В 2019 году зарегистрированы две вспышки высокопатогенного гриппа птиц на птицеводческом предприятии ООО «Урсдон» в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Республика Карелия была и остается благополучной по этому заболеванию.

Однако, хотя в нашем регионе нет крупных птицефабрик, разведением птицы занимаются владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

В весенне-летние месяцы сельское население традиционно приобретает птицу для откорма и для получения яйца. Имеющийся спрос создает предпосылки нелегальной торговли птицей. Птица из инфицированных территорий может быть вывезена в соседние, благополучные по птичьему гриппу районы и даже другие области, создаётся угроза заноса вируса птичьего гриппа и на территорию Карелии.

Высока вероятность заноса как высокопатогенного, так и низкопатогенного вируса гриппа птиц на территорию региона с мигрирующими потоками перелетных птиц из мест зимовок, расположенных на неблагополучных по заболеванию территориях некоторых государств, таких как Афганистан, Болгария, Вьетнам, Гонконг, Япония, Тайвань, Китай, Южная Корея, Индия и Ирак.

Риск возникновения вспышек гриппа птиц увеличивается из-за прямого контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами. При этом наиболее уязвимыми являются личные подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства и мелкотоварные фермы, осуществляющие выгульное содержание птиц.

Важно неукоснительно соблюдать высокий уровень биологической защиты птицеводческих предприятий и организовать безвыгульное содержание птиц в частных подворьях в целях исключения любых контактов домашней птицы с дикой и синантропной.

При первых признаках заболевания птицы(а этослабость, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, синюшностъ видимых слизистых оболочек, загрязненная экскрементами хвостовая часть, возможная частичная парализация и мышечные судороги), или в случае внезапного падежа птицы следует:

- обратиться в ветеринарную службу регионадля своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса;

- сообщить об этом в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу в Петрозаводске: ул. Мурманская, д. 22, каб. 110 или по телефону: (8142)56-60-20.

Территориальным управлением Россельхознадзора совместно с Минприроды Республики Карелия разработан план, в соответствии с которым в 2019 году будет проведен мониторинг в том числе и на предмет павшей дикой птицы. Особое внимание будет уделено местам покоя в период миграции: это Олонецкий, Беломорский и Прионежский районы.

Просим охотников в случае обнаружения в местах охоты умершей птицы, относящейся к диким мигрирующим видам водоплавающих и околоводных птиц (утки, гуси, массовые виды куликов), а также к синантропным (воробьи, голуби, грачи, вороны) и полусинантропным (чайки) видам, сообщить об этом в природоохранные органы или государственную ветеринарную службу района. При возможности, с соблюдением мер предосторожности (с применением респиратора, защитных очков и резиновых перчаток), поместите труп птицы в полиэтиленовый пакет, герметично закройте, примите меры по его охлаждению и в кратчайшие сроки доставьте сотрудникам государственной ветеринарной службы.

Знание и строгое выполнение карантинных мероприятий и мер личной профилактики позволит предотвратить распространение инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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