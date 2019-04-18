Учащиеся мурманской нахимовки отрепетировали Ледовое побоище

Бум! Лязг! Дзынь! Меч дубасит по щиту, звенит железная кольчуга. На секунду мы переносимся на 800 лет в прошлое, и на тысячу километров в расстоянии. Попадаем в 5 апреля 1242 года, на Чудское озеро, где проходит Ледовое побоище - блестящая победа древнерусской армии.

В Мурманске на базе нахимовского училища готовят сеанс реконструкции. Ребята под руководством педагогов сделали исторические костюмы, которые соответствуют атмосфере Ледового побоища. Сегодня прошла генеральная репетиция. Предлагаем Вам фоторепортаж на эту тему.

За дисциплиной в стане древнерусских бойцов зорко следит вполне современный воспитатель.Фото: Виктор КОСТРОВ

Родители и педагоги помогали ребятам сделать это красивое, яркое и эффектное обмундирование.Фото: Виктор КОСТРОВ

Кольчугой и шлемом из настоящего железа владеет только сам Александр Невский (воспитатель Нахимовки)Фото: Виктор КОСТРОВ

По признанию владельца этого шлема и кольчуги, ходить в них - одно удовольствие. Чувствуешь себя защищенным на 100%.Фото: Виктор КОСТРОВ

Видимо, один тевтонец случайно отдавил другому ногу и вот вспыхивает локальный "поединок".Фото: Виктор КОСТРОВ

Каждый шлем сделан из специального картона, чья матовая облицовка напоминает металл.Фото: Виктор КОСТРОВ

Тевтонское войско вооружено до зубов и прекрасно обучено, но победить ему не суждено...Фото: Виктор КОСТРОВ

Средневековые монахи присутствовали на поле битвы для моральной поддержки - молились за своих.Фото: Виктор КОСТРОВ

Стоит еще раз отметить, что сегодня, 18 апреля, состоялась только генеральная репетиция. Само «Ледовое побоище» пройдет 26 числа, под открытым небом, и наверняка станет еще более зрелищным.