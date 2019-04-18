2019-04-18T12:17:26+03:00
Архангельск

Овчарка Кэтти из Архангельска раскрыла новое преступление

Про эту замечательную собаку пора снимать отдельный сериал
Павел ЛОБАНОВ
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Собака помогла найти вора, промышляющего на дачных участках.Собака помогла найти вора, промышляющего на дачных участках.Фото: Тимур ХАНОВ
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В конце марта в полицию города Архангельска поступило сообщение о краже имущества из дачного дома в одном из садово-некоммерческих товариществ. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, в составе которой находился кинолог со служебно-розыскной собакой.

По пути полицейские заметили подозрительного мужчину с объемными пакетами в руках. У оперативников возникло подозрение, что этот человек может быть причастен к совершению кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

Полицейский-кинолог дал обнюхать служебно-розыскной собаке шапку и перчатку предполагаемого злоумышленника. Овчарка Кэтти пустилась по невидимому следу. Пройдя около пяти километров, минуя лесной массив, территорию гаражных построек и лыжню, собака привела полицейского в соседнее садово-некоммерческое товарищество, где своим поведением обозначила несколько домов, у которых были повреждены пластиковые стеклопакеты. Рядом с одной из дач собака также указала кинологу на сугроб, в котором полицейские обнаружили похищенную бензопилу.

В результате проведения дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий была установлена причастность злоумышленника к совершению десяти краж из частных домов, расположенных в нескольких садово-некоммерческих товариществах на территории города Архангельска и Приморского района. Злоумышленник в основном похищал бытовую технику, электроинструменты и сельскохозяйственный инвентарь с целью дальнейшего сбыта. Часть вещей изъята и вскоре будет возвращена законным владельцам.

У сотрудников органов внутренних дел есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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