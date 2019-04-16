2019-04-18T12:08:00+03:00
Архангельск

Северяне отправились на Дельфийские игры

Юные таланты Поморья выехали в Ростов­-на-Дону, чтобы принять участие в XVIII Дельфийских играх России
Павел ЛОБАНОВ
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Фото: vk.com/dfest29.Фото: vk.com/dfest29.
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В этом году они проходят с 19 по 24 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации. 85 конкурсантов от Архангельской области принимают участие в 15 номинациях фестиваля. Среди них – как традиционные (народный и современный танец, эстрадное пение, тележурналистика, фотография, дизайн одежды и другие), так и новые (например, «Визуализация научного исследования»). После успешного выступления в прошлом году наш регион снова представит участника в номинации «Кулинарное искусство», а в номинации «Искусство воспитания» – сразу двух молодых педагогов.

Лучшие

В сборную вошли лучшие коллективы Архангельской области: хореографическая студия Малого Северного хора, детский театр «Забава» г. Северодвинска, хореографический ансамбль «Росинки», детская телестудия «В Связке-Юниор» телеканала «Регион 29», образцовый художественный коллектив русской народной песни «Субботея» г. Няндомы, а также лучшие солисты в самых различных номинациях.

Ежегодно на Дельфийских играх России участники нашей делегации получают медали в номинациях «Народные инструменты», «Художественные промыслы и ремёсла», «Народное ансамблевое пение», «Тележурналистика» и «Фотография».

— Борьба развернется достаточно серьезная, уже сейчас все делегации проходят сложный отбор из-за большого количества участников, – отметила региональный представитель Дельфийского комитета России Галина Косарева.

Участие

Поездка стала возможной благодаря победе в отборочном этапе регионального Дельфийского фестиваля. В этом году в нем приняли участие свыше 830 представителей талантливой молодёжи. Его организаторами выступили общественная молодежная организация «Таланты Поморья» и областной Дом молодёжи при поддержке управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, министерства образования и науки, а также министерства культуры Архангельской области.

Свое участие в Дельфийском движении наша область начала с 1999 года. В прошлом году в Екатеринбурге сборная Архангельской области заняла седьмое место в общем рейтинге среди 70 регионов России. Результатом слаженной командной работы стало получение 9 медалей и 5 специальных дипломов.

Напомним, что поддержка талантливой молодежи, воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России – одна из основных задач, поставленных в майских Указах Президента РФ 2012 и 2018 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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