Экс-полицейский из Архангельской области обвиняется в коррупции

В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Первым заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Игоря Лебедева, обвиняемого в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышении (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии обвинения, Лебедев при замещении должностей начальника управления организации тылового обеспечения и начальника тыла УМВД России по Архангельской области, в марте 2013 г. и январе-феврале 2015 г. получил в г. Архангельске через посредников от представителя коммерческой организации взятки в виде денег в размере 2 млн. руб. и сберегательного сертификата ОАО «Сбербанк России» стоимостью 1 млн. 9 руб. за совершение незаконных действий в интересах этого юридического лица, связанных с заключением государственного контракта на реконструкцию административного здания УМВД России по Архангельской области, а также за перечисление подрядчику оплаты за невыполненные работы.

В период с июля 2013 г. по март 2015 г. Лебедев через посредника получил г. Архангельске взятку в виде денег в сумме 946,6 тыс. руб. от генерального директора другой коммерческой организации за заключение государственных контрактов на ремонт и сервисное обслуживание служебных автомобилей УМВД России по Архангельской области.

Кроме того, в 2013-2014 годах Лебедев злоупотребил должностными полномочиями при проведении конкурсных процедур по заключению государственного контракта на ремонт здания изолятора временного содержания в одном из районов области, а также превысил должностные полномочия, согласовав одной из коммерческих организаций оплату невыполненных работ на сумму 20 млн. руб.

Расследование уголовного дела в отношении лица, передавшего Лебедеву две взятки в особо крупном размере, а также посредника в передаче одной из этих взяток продолжается.

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 19.06.2017 Лебедев осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ, к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн. 011 тыс. руб. и лишением специального звания «полковник внутренней службы».