Где найти работу для молодежи Карелии?

Мероприятие состоится 23 апреля с 12.00 до 15.00 в Центре образования и творчества «Петровский Дворец» по адресу: ул. Красная, 8. Ярмарка вакансий для молодежи проводится под девизом «Работа есть!». С актуальными вакансиями соискателей познакомят предприятия и организации Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

На ярмарке будет возможность прямого общения молодежи и студентов с работодателями из таких сфер экономики, как промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые структуры, банковская сфера и сфера страхования.

Запланировано проведение тренинга для незанятой молодежи «Стратегия и тактика при поиске работы». Ярмарка вакансий по-прежнему остается популярной и полезной, помогая в поиске работы и самоопределении. Напомним, согласно Прогнозу Управления труда и занятости РК, дополнительная потребность в кадрах на 2019 год составит 5369 человек. Так, в прошлом году 250 выпускников нашли работу при содействии органов служб занятости региона.