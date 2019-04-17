Олимпиада, где все возможно!

Необычные соревнования, впечатляющие цифры: 82 участника, 14 муниципальных районов, 15 компетенций, 80 волонтеров, 79 экспертов, а также большая команда партнеров, друзей, единомышленников. На торжественной церемонии награждения победители получили дипломы, памятные призы и подарки. Три дня регионального чемпионата «Абилимпикс» были невероятно насыщенными: организаторы подготовили не только соревновательную, но и профориентационную, деловую и культурную программы.

Для школьников и студентов прошли мастер-классы, тренинги, профессиональные пробы. Активно к программе чемпионата подключились и работодатели: им представилась возможность выступить экспертами соревнований, а также посетить конкурсные площадки и лично увидеть участников в работе. Главной задачей чемпионата «Аблимпикс» является трудоустройство инвалидов. Специалисты обсуждали, как на государственном уровне помогать этим особенным людям. Свой опыт в данном вопросе представили коллеги из Москвы, Ленинградской области, а также Финляндии. Кроме того, в рамках деловой программы чемпионата поднимался вопрос поддержки и наставничества при трудоустройстве граждан с особенностями здоровья.

Так, с 2017 года в Карелии осуществляется сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве по направлению органов служб занятости. Наставнику выплачивается заработная плата. В 2018 году организовано наставничество для 23 инвалидов молодого возраста. Для сопровождения 25 инвалидов в 2019 году из бюджета будет выделено 666,4 тыс. рублей. Самым волнительным и напряженным оказалось выполнение конкурсных заданий на соревновательных площадках. И здесь абсолютно все участники продемонстрировали свои профессиональные возможности и творческий подход к решению самых сложных задач. Из участников нынешнего регионального чемпионата 30 уже имеют работу, 10 являются студентами, 22 – школьники. Около 10 инвалидов получили предложения о трудоустройстве, многие кандидатуры остаются на рассмотрении у работодателей. Победители регионального чемпионата будут представлять республику на V Национальном чемпионате в Москве.

Начиная с этого года победители Национального Чемпионата «Абилимпикс», в том числе победители 2018 года, будут премированы суммами от 15 до 50 тыс. руб. Выплаты предусмотрены и экспертам. Итак, третий региональный чемпионат «Абилимпикс» завершился, в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного, никаких ограничений, если человек чего-то хочет достичь. Организаторы уверены: он станет успешным профессиональным стартом для участников, поможет им состояться в выбранной специальности и стать еще увереннее.