Диспансеризация в Карелии: продли себе жизнь

Обращаться к врачу, когда ничто не беспокоит, - в современном мире нормальная практика цивилизованного человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым как можно дольше.

Зачем нужна диспансеризация

Диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.

В России выявлены четыре вида заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям, инвалидности, а также к летальному исходу: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет. Потому остро встал вопрос о необходимости призвать граждан заботиться о своем здоровье.

Если выявить эти болезни на ранней стадии развития, лечение будет наиболее эффективным. Кроме того, цель медицинских осмотров и обследований в рамках диспансеризации - определение основных факторов риска, увеличивающих или провоцирующих развитие заболеваний, таких как повышенное артериальное давление, избыточный вес, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина, курение, алкоголь, неправильное питание. Эти причины стоят в основе развития болезней, от которых люди умирают.

Можно отказаться от диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем диспансеризации. Но зачем?

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым,нередко во время диспансеризации у него обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Консультации врачей и результаты тестов помогут не только узнать о своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни или по выявленным факторам риска.

Как часто проводится диспансеризация?

Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года бесплатно при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Первую диспансеризацию можно пройти в 21 год, последующие - с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором человек достигает соответствующего возраста.

С 2018 года граждане России в рамках диспансеризации имеют возможность пройти дополнительные обследования 1 раз в 2 года:

маммография для женщин (51-69 лет);

лабораторные исследования, выявляющие скрытую патологию кишечника, для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

В те возрастные периоды,которые не попадают под диспансеризацию, можно пройти профилактический осмотр один раз в два года. Для детей, ветеранов войны и инвалидов предус

мотрена ежегодная диспансеризация.

С чего начать?

Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены (при себе иметь паспорт, полис медицинского страхования), к своему участковому терапевту.

Помните о том, что в соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий.

Как проходит диспансеризация?

Диспансеризация проходит в два этапа.

1 этап. Цель первоначального обследования - выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска развития заболеваний, а также определение показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами- специалистами.

По итогам данного этапа терапевт определяет группу здоровья пациента и решает, необходимо ли более детальное обследование (направление на 2 этап диспансеризации).

2 этап диспансеризации - углубленный медицинский осмотр с целью уточнения диагноза заболевания (состояния) и профилактические консультации специалистов.

После прохождения диспансеризации человек получает ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ, в который внесены основные заключения, выводы и рекомендации. Этот документ понадобится при следующих осмотрах.

Будьте здоровы! Не отказывайтесь проходить диспансеризацию. Стремитесь повысить качество своей жизни. Диспансеризация поможет сохранить и укрепить здоровье.

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