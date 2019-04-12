2019-04-12T19:23:24+03:00
Архангельск

Северяне встряхнули Питер разудалым переплясом

Хореографическая студия Малого Северного хора завоевала сразу две высшие награды Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над Невой» в Санкт-Петербурге
Павел ЛОБАНОВ
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Танцорам вручили Гран-при и диплом. Фото: dvinanews.ru.Танцорам вручили Гран-при и диплом. Фото: dvinanews.ru.
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«Мосты над Невой» – престижный конкурс в области хореографического искусства. Ежегодно в нем принимает участие более 800 участников из разных стран мира, в том числе – из Беларуси, Эстонии, Финляндии, Италии, Норвегии, Китая и Японии. В составе жюри – ведущие специалисты в области хореографии.

В этом году северянам вручили Гран-при «За сохранение национальных традиций» и диплом лауреата I степени в номинации «Народный танец и стилизация» (14-17 лет).

Юные танцоры представляли в северной столице танцы «Перепляс с платочком» и «Утушка луговая». Своим блестящим выступлением они покорили и публику, и членов жюри, сообщает пресс-служба областной администрации.

Поморский «Перепляс с платочком» в Питере назвали лучшим. Руководитель образцового художественного коллектива «Хореографическая студия Малого Северного хора» – Анжелика Петрова, балетмейстер – Ольга Коробкина.

Помимо конкурсных выступлений, воспитанницы хореографической студии приняли участие в мастер-классе, который провели артисты известного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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