2019-04-12T19:20:32+03:00
Архангельск

В столице Поморья открылась выставка к 220-летию Пушкина

Новый выставочный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Государственного академического Большого театра (Москва) называется «Что за прелесть эти сказки!»
Павел ЛОБАНОВ
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Фото: arhlib.ru.Фото: arhlib.ru.
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Выставка «Что за прелесть эти сказки!» посвящена творчеству Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба властей Поморья.

Сказки

В экспозиции представлены графические иллюстрации, изделия из кости и фарфора, театральные костюмы, художественные инсталляции, созданные по мотивам пушкинских сказок, а также портреты поэта из собрания музея.

Инсталляция «У лукоморья дуб зеленый…» (Архангельский колледж культуры и искусства) является своеобразным вступлением к выставке и предлагает зрителю окунуться в пушкинский сказочный мир.

Из семи стихотворных сказок, созданных А.С. Пушкиным, одна из самых популярных – «Сказка о рыбаке и рыбке». Она переиздавалась огромное количество раз с иллюстрациями разных художников: В. Конашевича, Н. Ращектаева, Б. Дехтерева и других. На выставке представлены работы еще одного замечательного художника-каллиграфа Владимира Перцова из собрания Музейного объединения.

Образы

Яркой и, безусловно, красивой составляющей выставки служат костюмы сказочных героев из коллекции Государственного академического Большого театра (Москва). Здесь образы царицы Милитрисы (жены царя Салтана) и ее сына князя Гвидона из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», которая создавалась к столетию со дня рождения Александра Пушкина.

Костюмы, представленные на выставке, были разработаны художником Николаем Золотаревым к постановке 1986 года.

В другой части зала – хорошо узнаваемые образы царя Додона и Шамаханской царицы из еще одной оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Экспонируемые сегодня костюмы были созданы к постановке 1988 года художником Мариной Соколовой.

Для посетителей выставка будет работать до 31 октября по адресу: г. Архангельск, Усадебный дом Е.К. Плотниковой, ул. Поморская, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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