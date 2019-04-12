2019-04-12T17:55:49+03:00
Карелия

Аэропорт «Петрозаводск» возобновляет прямые авиарейсы на российские южные курорты

Так, самолеты из Петрозаводска в Сочи и Анапу начнут летать уже с июня
Наталья ПАВЛОВСКАЯ
Поделиться:
Летим в лето!Летим в лето!Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Регулярные рейсы с июня по сентябрь текущего года будет осуществлять авиапредприятие «Северсталь».

Продажа авиабилетов уже началась. Оба рейса будут выполняться один раз в неделю. Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете можно отправляться по вторникам начиная с 4 июня по 10 сентября. Время вылета из столицы Карелии - 16 ч. 00 минут, прибытие в Сочи - 19 ч. 00 минут. Длительность полета составит 3 часа.

В Анапу самолет будет летать по средам начиная с 5 июня по 11 сентября. Время вылета из Петрозаводска - 15 ч. 05 минут, прибытие в Анапу - 18 ч. 00 минут. Длительность полета составит 2 ч. 55 минут.

Осуществлять авиаперелеты будет новое воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 (пассажировместимость - 93 кресла).

Посмотреть подробное расписание по новому направлению, узнать стоимость и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru). Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Угрозы взрыва продолжаются: здания «заминировали» в Коле и Кильдинстрое
В Мурманске глыбы льда раскурочили автомобиль и чуть не убили мужчину за одни сутки
Полиция Мурманска прокомментировала угрозу взрыва в торговом центре и горбольнице
Сбитый поездом под Кандалакшей щенок ищет дом
Врачи Мурманской областной больницы будут общаться с пациентами в прямом эфире в "ВКонтакте"
Судебный эксперт из Мурманска потеряла 2 миллиона рублей из-за взятки в 100 тысяч
Выселение не грозит: Мурманчане помогли «Улице» погасить долг за коммуналку
В Мурманскую область 159 раз нелегально провезли мед, молоко, колбасу и другие продукты
Андрей Чибис поручил сделать ночные автобусы до аэропорта "Мурманск"
Юные мурманчане подготовили проект собачьей площадки
Краевед из Анапы рассказал, как в Мурманске Юрий Гагарин сбежал из гостиницы к друзьям в гости
Житель Кандалакши 5 раз ударил палкой по голове своего приятеля
"Тотальный диктант" напишут в девяти городах Мурманской области
Возмутивший рыбаков Мурманской области закон о крабах принят окончательно
В Апатитах ищут эксгибициониста, на которого жалуются местные жители
Мечта рыбака: в Баренцевом море возле Мурманской области заметили огромные косяки мойвы
В Мурманской области выбирают коллективы для участия в "Играй, гармонь!"
В Кандалакше ссора двух собачников закончилась поножовщиной
Мурманская область вошла в антирейтинг по количеству поддельного молока
Мурманчане сами решат, какие торговые центры безопасные, а какие нет
Стало известно расписание поезда "Сирийский перелом" в Мурманской области
В Мурманске игорный клуб работал под маскировкой пивного бара
Фестивалю 20 лет: Мурманск снова накроет "Намоднение"