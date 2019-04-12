Аэропорт «Петрозаводск» возобновляет прямые авиарейсы на российские южные курорты

Регулярные рейсы с июня по сентябрь текущего года будет осуществлять авиапредприятие «Северсталь».

Продажа авиабилетов уже началась. Оба рейса будут выполняться один раз в неделю. Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете можно отправляться по вторникам начиная с 4 июня по 10 сентября. Время вылета из столицы Карелии - 16 ч. 00 минут, прибытие в Сочи - 19 ч. 00 минут. Длительность полета составит 3 часа.

В Анапу самолет будет летать по средам начиная с 5 июня по 11 сентября. Время вылета из Петрозаводска - 15 ч. 05 минут, прибытие в Анапу - 18 ч. 00 минут. Длительность полета составит 2 ч. 55 минут.

Осуществлять авиаперелеты будет новое воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 (пассажировместимость - 93 кресла).

Посмотреть подробное расписание по новому направлению, узнать стоимость и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru). Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93.