Если нет прописки

Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкретно

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:

- инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства - получают социальную пенсию по инвалидности;

- дети, потерявшие одного или обоих родителей, дети умершей одинокой матери до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;

- дети, оба родителя которых неизвестны, - получают социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны;

- представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины соответственно), - получают социальную пенсию по старости;

- мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет*, не заработавшие права на страховую пенсию по старости, - получают социальную пенсию по старости;

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины)*, - получают социальную пенсию по старости.

*Возраст назначения пенсии в 2019 году (ежегодно увеличивается в соответствии с переходным периодом).