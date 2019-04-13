ЭКО в Мурманске: цены, документы, обследование, клиники

Радость материнства и отцовства – это, пожалуй, самое светлое чувство на свете. Но нередко для того, чтобы его почувствовать парам приходится столкнуться с определенными проблемы со здоровьем. Тем не менее, современная медицина продвинулась далеко в том числе и в вопросах зачатия. Сейчас бесплодие – это совсем не приговор, а всего лишь еще одно препятствие, которое возможно преодолеть на пути к желаемой беременности.

Экстракорпоральное оплодотворение или ЭКО – это современная методика борьбы с бесплодием, благодаря которой миллионы пар во всем мире стали счастливыми родителями. Специальный проект «КП»-Мурманск» поможет северянам справиться с проблемой бесплодия. В нашем материале мы расскажем о том, как подготовиться к ЭКО, какие обследования необходимо пройти будущим родителям, какой пакет документов собрать и сколько денег придется потратить на разные подготовительные и самую главную процедуры.

Немаловажный вопрос – это выбор клиники и лечащего врача, который будет с вами до наступления беременности и во время нее. Определиться с ними тоже поможет «Комсомолка».