2019-04-13T13:27:46+03:00
Здоровье

ЭКО в Мурманске: цены, документы, обследование, клиники

Что нужно жителям Мурманской области, чтобы сделать ЭКО и ИКСИ
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Рождение малыша - самое счастливое событие в жизни. Фото: pixabay.comРождение малыша - самое счастливое событие в жизни. Фото: pixabay.com
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Радость материнства и отцовства – это, пожалуй, самое светлое чувство на свете. Но нередко для того, чтобы его почувствовать парам приходится столкнуться с определенными проблемы со здоровьем. Тем не менее, современная медицина продвинулась далеко в том числе и в вопросах зачатия. Сейчас бесплодие – это совсем не приговор, а всего лишь еще одно препятствие, которое возможно преодолеть на пути к желаемой беременности.

Экстракорпоральное оплодотворение или ЭКО – это современная методика борьбы с бесплодием, благодаря которой миллионы пар во всем мире стали счастливыми родителями. Специальный проект «КП»-Мурманск» поможет северянам справиться с проблемой бесплодия. В нашем материале мы расскажем о том, как подготовиться к ЭКО, какие обследования необходимо пройти будущим родителям, какой пакет документов собрать и сколько денег придется потратить на разные подготовительные и самую главную процедуры.

Немаловажный вопрос – это выбор клиники и лечащего врача, который будет с вами до наступления беременности и во время нее. Определиться с ними тоже поможет «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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