Побежали в Космоутро!

Спорим, вы не знали, как выглядит Космическое спортивное утро? Зато у вас есть возможность увидеть, как оно проходит: Школа бега RUNSTART и Спортивная школа Олимпийского резерва № 3 устраивают космический забег для всех любителей здорового образа жизни.

Фан-забег в честь Дня космонавтики стартует на набережной Онежского озера. Трасса составит меньше пары километров — организаторы предлагают пробежать символический маршрут протяженностью 1961 метр. Для малышей будет подготовлена стометровая дистанция.

Для всех участников забега подготовлена жаркая танцевальная разминка. Кроме того, если вы решили не просто пробежаться, а, проявив фантазию и старание, специально для старта изготовили космический костюм, то знайте: это заметят и оценят. Еще вас ждет конкурс костюмов, розыгрыш призов, дружеское общение, а также вкусный карельский чай.

Абсолютные победители среди мужчин, женщин и подростков будут награждены. Самый космический участник, то есть тот, кто пробежит дистанцию в самом-самом космическом костюме, получит специальный приз от организаторов.

Хотите начать бегать, но не знаете, как начать? Космическое спортивное утро — отличная возможность для этого. Приходите на спортивный праздник для всей семьи 13 апреля к Cosmos Petrozavodsk Hotel со стороны озера. Участие для всех бесплатное.

В программе:

10.30 — регистрация участников;

11.00 — открытие забега;

11.10 — общий старт для детей и взрослых.

Космическое утро пройдет на петрозаводской набережной уже в третий раз и традиционно соберет любителей бега.

Также во время мероприятия можно помочь приюту для животных

«Дорога домой»: все желающие могут передать в приют корм для собак, рис, миски, ошейники, поводки.

ПОДРОБНОСТИ

Время стоянки - 1 минута

С 18 апреля скоростной поезд «Ласточка» будет останавливаться на станции Яккима, находящейся на территории Лахденпохского района.

Это сделано в целях повышения транспортной доступности для жителей города Лахденпохья и тех, кто проживает в близлежащих к нему населенных пунктах.

Вопрос назначения остановки поездов «Ласточка» на станции Яккима был совместно проработан Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия и филиалом ОАО «РЖД» - Октябрьская железная дорога. В итоге - договоренности достигнуты, остановки с 18 апреля назначены по расписанию.

Так, скоростная электричка из Петербурга будет останавливаться на станции Яккима в 9:47 и 22:57. «Ласточка», следующая в сторону северной столицы, будет прибывать на станцию Яккима в 6:04 и 19:16. Продолжительность стоянки - одна минута.