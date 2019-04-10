2019-04-10T17:04:16+03:00
Архангельск

Архангельску напомнили о культуре республик СССР

Встреча в рамках проекта «Во имя мира и согласия» состоялась в библиотеке №10 Централизованной библиотечной системы города Архангельска
Павел ЛОБАНОВ
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Важно жить в согласии. Фото: dvinanews.ruВажно жить в согласии. Фото: dvinanews.ru
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Главным событием стала презентация выставки «Книги – мосты дружбы», которая представляет творчество выдающихся писателей и поэтов бывших советских республик, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди книг – произведения Тараса Шевченко, Василя Быкова, Олеся Гончара, Мусы Джалиля, Серо Ханзадяна, Нодара Думбадзе, Чингиза Айтматова

«Большой круг»

— Наша задача – познакомить читателей с культурой народов республик бывшего Советского Союза, через книги донести до ребят саму идею межнациональных отношений, – говорит сотрудник библиотеки, представитель армянской диаспоры Архангельска и постоянный участник акции «Большой круг» Жанна Беликова. – Мы считаем, что книги – это и есть те самые мосты дружбы, которые объединяют людей разных национальностей.

В этот день в библиотеке прошли мастер-классы, выступления коллективов города и национально-культурных объединений региона. Гости смогли попробовать национальные блюда Армении и Украины.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Во имя мира и согласия» Ресурсного центра в сфере национальных отношений Архангельской области и Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России», который реализуется при поддержке гранта губернатора Архангельской области с октября 2018 года.

По словам консультанта департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации региона Вероники Шехониной, проекты, ориентированные на развитие межнациональных отношений, проводятся в Архангельской области регулярно, они получают поддержку на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

«Во имя мира и согласия»

Директор департамента Юрий Попелышев считает, что главная задача – донести идею межнационального сотрудничества до каждого муниципального образования Архангельской области, до каждого жителя. Мы работаем в этом направлении вместе с представителями землячеств, национальных диаспор и видим хорошие результаты. Все больше жителей Поморья становятся участниками или гостями акции «Большой круг», нового проекта «Во имя мира и согласия».

Руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений Елена Орлова отметила, что в рамках проекта «Во имя мира и согласия» состоялось уже 20 мероприятий. Его участники побывали в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Онеге, Пинеге, Суре. Проект включает в себя обучающие мастер-классы и семинары для общественных организаций, учреждений культуры и образования, национальных объединений по написанию проектов в сфере межнациональных отношений; музыкальные лектории для молодежной аудитории, где исполняются песни на 15 языках; а также дни национальных культур, которые проходят в разных формах – это интерактивные площадки, дискуссионные клубы, концерты, экскурсии.

— Работу по межнациональным проектам мы ведём давно. Когда люди разных национальностей общаются, они знакомятся с культурой, лучше понимают особенности менталитета друг друга, становятся сильнее и умнее, – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области, председатель регионального отделения Союза армян России Мамикон Гекчян. – Проекты мы делаем в первую очередь для того, чтобы молодые люди понимали, насколько представителям разных национальностей важно жить в дружбе, потому что Россия – многонациональная страна. Будем продолжать эту работу, и сейчас я говорю от имени всех национальностей, всех людей, которые живут в Поморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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