2019-04-10T16:54:56+03:00
Архангельск

В Архангельске хотят установить побольше камер видеонаблюдения

Данный вопрос находится на контроле у главы Архангельска Игоря Годзиша
Павел ЛОБАНОВ
Поделиться:
Все видеть и все знать. Фото: arhcity.ru.Все видеть и все знать. Фото: arhcity.ru.
Изменить размер текста:

В администрации Архангельска состоялось заседание рабочей группы по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он эффективно реализуется в муниципальных образованиях Поморья, а для Архангельска, как областного центра, является важным инструментом с точки зрения обеспечения безопасности граждан, сообщает официальный сайт мэрии города.

Как отметил заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов, администрация города намерена развивать данный проект в тесном взаимодействии с ГАУ «УИКТ Архангельской области».

- Мы обратились в правительство Архангельской области с предложениями по развитию системы в части установки дополнительных камер видеонаблюдения, а также изменению параметров для хранения и использования собираемой информации. Конечно, для этого требуются средства, поэтому администрация города настроена на конструктивную работу по различным вариантам софинансирования. Это поможет оснастить системой видеонаблюдения места массового пребывания людей с целью обеспечения их безопасности, - подчеркнул Николай Евменов.

Он рассказал, что данный вопрос находится на контроле у главы Архангельска Игоря Годзиша. Для координации его решения в марте была создана специальная рабочая группа, которая будет собираться ежеквартально для решения всех возникающих проблем. Администрация города вместе с коллегами из ГАУ «УИКТ» будет искать общие точки соприкосновения.

- Мы будем учитывать все обстоятельства, в том числе и непростые задачи, которые стоят перед одним из участников процесса – МУП «Горсвет». Именно на его опорах освещения расположены камеры видеонаблюдения. Износ опор достаточно большой и составляет 60%. Финансирование «Горсвета» по программе «Безопасный город» осуществляется, и сегодня мы ищем те решения, которые позволят выступать нам в качестве соинвестора по развитию системы, - резюмировал Николай Евменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Случай с массовым отравлением в Полярных Зорях проверяют следователи
Подопечные "Норманнов" поедут на Кубок Дальнего Востока по "Брейн рингу"
Не довезли вовремя: в карете скорой «Скорой» умер еще один житель Раякоски
В Мурманске ищет дом далматинец с разными глазами, которого едва не разорвали собаки
Андрей Чибис рассказал в Кремле об опасности рыбных аукционов для Мурманской области
Власти Кандалакши окажут помощь семье 87-летней женщины, погибшей при пожаре
Мурманск присоединился к акции "Крышечки надежды"
В МЧС решили поощрить мурманчанина, который спас из пожара дедушку
В детском саду Полярных Зорь 13 детей заразились сальмонеллезом
Под Мурманском пес, чтобы выжить в лесу, спит на углях потухшего костра
Жителя Кировска похитили с автоматом и жестоко избили при попытке снять «жрицу любви»
Коммунальщики засыпали Ледовое озеро в Мурманске грязным снегом и мусором
Пьяная колянка в Новый год с ножом накинулась на знакомого
Северный морской путь будут бороздить парусники - регата начнется в Мурманске
Проект школьника из Кировска признан одним из лучших на международной выставке в Люксембурге
Проект школьника из Кировска признан одним из лучших на международной выставке в Люксембурге
В Мурманской области полиция задержала сноубордиста из Санкт-Петербурга
НТВ показывает премьеру фильма про Северный морской путь
В Мурманской области построят Центр ядерной медицины для лечения онкобольных
Женщина из Мурманской области под Воронежем убила сожителя и пыталась его сжечь
Стало известно, когда закончится ремонт «Адмирала Кузнецова» в Мурманской области
Владимир Путин заявил, что будут очищены 200 квадратных километров Кольского залива
Без здания, транспорта и гастролей: коллектив Мурманского драмтеатра написал открытое письмо
В Мурманске решали судьбу грабителя, который искалечил продавца МТС и украл 31 смартфон
К новому отопительному сезону в Мурманске появится котельная
Пострадавшему в пожаре дедушке мурманчане подарили ноутбук и одежду
Команда из Сколково подвинула мурмачнан с пьедестала в "Брейн-ринге"