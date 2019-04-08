Хромой петрозаводчанин ударил знакомого лыжной палкой, отправив его в больницу

В конце марта в отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску сотрудники "скорой помощи" сообщили, что к ним поступил мужчина с криминальной травмой. Со слов врачей, ключицу пострадавшему сломал кто-то из его знакомых. Полицейским удалось восстановить цепь событий того дня.

55-летний мужчина распивал спиртное вместе с сестрой, и когда алкоголь закончился, они пошли в ближайший магазин за добавкой. У торговой точки встретили знакомого, который из-за проблем со здоровьем использовал при ходьбе лыжную палку. Компания купила бутылку портвейна и продолжила общение прямо на улице, погода выдалась уж больно хорошей.

- В какой-то момент 62-летний хромец взял открытую бутылку и решил отправиться по своим делам. Второй мужчина остановил его, схватив за куртку, и потребовал вернуть спиртное. Тогда собиравшийся уйти знакомый замахнулся лыжной палкой и стукнул собутыльника, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД.

Травмированный мужчина с сестрой отправились в больницу и там рассказали о случившемся. Врачи диагностировали перелом ключицы, который правоохранители позже классифицируют как "вред здоровью средней тяжести".

Подозреваемый пояснил участковому, он хотел попасть 55-летнему знакомому по голове, но удар пришелся на плечо. Сегодня стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ.