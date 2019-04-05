Россельхознадзор Карелии: Не жгите траву, берегите природу!

Каждый год с наступлением весны на земельных участках можно наблюдать массовое выжигание сухой прошлогодней травы. Причиной тому служат заблуждения населения о травяных пожарах. Многие ошибочно полагают, что травяные палы стимулируют рост новой растительности, и нужны, чтобы освободить почву от личинок вредных насекомых и семян сорняков-вредителей, или помогают «прогреть» почву, внести в нее удобрения в виде золы, чтобы трава появилась быстрее и лучше росла. Кроме того, есть мнение, что травяной пожар не имеет долгосрочных последствий: сегодня сгорело - завтра уже начнет расти быстро и эффективно.

Тем не менее, это далеко не так!

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы, поскольку они не увеличивают количество минеральных питательных веществ в почве, а лишь высвобождают их из сухой травы, делая доступными для питания растений. Однако, при этом теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной), и мертвое органическое вещество почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы).

Сокращение количества мертвого органического вещества в почве - это главный фактор снижения почвенного плодородия.

Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального питания растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в почвенный раствор (что особенно важно в период активного роста травы). Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии - скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения, в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и впоследствии легко вымываются первым же сильным дождем.

Кроме того, из-за быстрого неконтролируемого распространения травяные пожары часто провоцируют возгорания: горят леса, дома, хозяйственные постройки, мосты, линии электропередач, гибнут животные и птицы. Но самым страшным последствием таких пожаров, безусловно, является гибель людей.

Не жгите траву, берегите природу!

- Обращаем внимание пользователей земельных участков, что постановлением правительства России от 10 ноября 2015 года №1213 введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров, - подчеркивают в Управлении Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, проведение обязательных мероприятий по защите земель от зарастания и охране почв от процессов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, приводят к уменьшению и искоренению заросших угодий и, соответственно, к уменьшению возможности возникновения и распространения пожаров.

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, предусмотрены статьей 42 Земельного кодекса РФ.

Неисполнение и уклонение правообладателей земель сельскохозяйственного назначения от выполнения обязанностей по своевременному освоению земель, защите земель от загрязнения отходами потребления и производства, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 700 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем поджога травы на полях, проявите свою гражданскую позицию, остановите нарушителей! Если ваша просьба игнорируется или пожар уже разгорелся, позвоните в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного - 112.