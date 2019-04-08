Вице-премьер познакомила девушку из Северодвинска с актером ее мечты

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова помогла обучающейся Северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий Вере Кулагиной исполнить мечту - познакомиться с известным российским актером Александром Петровым.

Эта желание стало явью благодаря проекту «Мечтай со мной». Напомним, под Новый год представителям правительства нашей страны, руководителям федеральных министерств и ведомств, главам регионов предложили исполнить мечты воспитанников детских домов, многодетных семей, пожилых людей и инвалидов. Шарами с записками детей и взрослых была украшена специальная «Елка желаний».

- Один из таких шаров достался Татьяне Голиковой, в нем и была записка от юной жительницы Поморья Веры Кулагиной. Девочка рассказала о желании познакомиться с актером Московского драматического театра имени Ермоловой Александром Петровым, - сообщает пресс-служба властей Поморья.

Фото: dvinanews.ru.

В итоге девушка встретилась со своим кумиром, более того, ей удалось побывать на спектакле с участием любимого актера. За час Вера успела расспросить о съемках в кино, о грядущих премьерах и даже о том, когда Александр планирует свадьбу.

Кстати, заполнив анкету на сайте мечтайсомной. рф, любой желающий может стать участником или записать в проект близкого или дорогого человека. Можно стать и волонтером, оставив заявку на этом же портале.