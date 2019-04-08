2019-04-07T19:32:36+03:00
Архангельск

Вице-премьер познакомила девушку из Северодвинска с актером ее мечты

Александр Петров известен своими ролями в «Полицейском с Рублевки», «Т-34» и «Гоголе»
Павел ЛОБАНОВ
Поделиться:
Час общения пролетел незаметно.Час общения пролетел незаметно.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова помогла обучающейся Северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий Вере Кулагиной исполнить мечту - познакомиться с известным российским актером Александром Петровым.

Эта желание стало явью благодаря проекту «Мечтай со мной». Напомним, под Новый год представителям правительства нашей страны, руководителям федеральных министерств и ведомств, главам регионов предложили исполнить мечты воспитанников детских домов, многодетных семей, пожилых людей и инвалидов. Шарами с записками детей и взрослых была украшена специальная «Елка желаний».

- Один из таких шаров достался Татьяне Голиковой, в нем и была записка от юной жительницы Поморья Веры Кулагиной. Девочка рассказала о желании познакомиться с актером Московского драматического театра имени Ермоловой Александром Петровым, - сообщает пресс-служба властей Поморья.

Фото: dvinanews.ru.

Фото: dvinanews.ru.

В итоге девушка встретилась со своим кумиром, более того, ей удалось побывать на спектакле с участием любимого актера. За час Вера успела расспросить о съемках в кино, о грядущих премьерах и даже о том, когда Александр планирует свадьбу.

Кстати, заполнив анкету на сайте мечтайсомной. рф, любой желающий может стать участником или записать в проект близкого или дорогого человека. Можно стать и волонтером, оставив заявку на этом же портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Слишком рано: На юге Мурманской области нашли краснокнижную гадюку
"А вдруг поезд сойдет": в Мурманске обнаружили рельсы с выбоиной
В Мурманске охранники магазина вшестером скрутили дебошира
Беглый житель Мурманска попался, когда ему оставалось всего 4 года по сроку давности
Мурманская лицеистка вошла в состав национальной сборной для соревнований молодых ученых Евросоюз
Новым министром здравоохранения Мурманской области стал главный врач Североморской ЦРБ
Источник: Под Кировском на снегоходе разбился сотрудник спецслужб
В небе над Мурманской областью видели загадочные красивые огни
Весна в городе: в Мурманске расцвела первая мать-и-мачеха
В Кировске на месте съемок фильма произошла авария
Норвежскому креветколову Arctic Swan, обвиненному в вылове редкой рыбы, дали уйти из Мурманска
В Мурманске пропал 14-летний мальчик
Мурманчанину не выплатили зарплату и он вышел на улицу с пистолетом
Андрей Чибис рассказал подробности командировки в Москву
Попал в слепую зону: В Апатитах погрузчик наехал на человека
Кировск вошел в ТОП-5 лучших мест для путешествий в эти выходные