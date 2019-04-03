Проверь свое здоровье: В Петрозаводске 5 апреля можно пройти экспресс-диагностику

Уже в пятницу, 5 апреля, для жителей Петрозаводска проведут профилактическую акцию, приуроченную к Всемирному дню здоровья. Каждый, кто придет на нее, сможет бесплатно пройти экспресс-диагностику, в том числе измерить внутриглазное давление, уровень глюкозы в крови. Кроме того, у обратившихся будет возможность пройти тест на ВИЧ, обследоваться на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере.

Место для акции выбрано нестандартное – первый этаж ТРК «Лотос Plaza» на Лесном проспекте, 47.

– Терапевты, пульмонологи и другие специалисты расскажут о рациональном питании, пользе двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ. Медики ответят на вопросы, связанные с профилактикой хронических неинфекционных заболеваний и отказом от курения и алкоголя. Более того, родители смогут побеседовать с врачами на темы здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики неинфекционных заболеваний у детей и подростков, – сообщили нам организаторы.

Время проведения акции: с 16 до 19 часов.

Напомним, всемирный День здоровья традиционно отмечается 7 апреля. Выбор даты не случаен, ведь именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее задачей стала просветительская и практическая работа по поддержанию здоровья населения планеты. Сегодня в составе ВОЗ – около 200 стран, в том числе и Россия.