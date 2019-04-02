В Петрозаводске раздали «Онежские маски»

На прошлой неделе, 27 марта, в Музыкальном театре Карелии прошла церемония награждения лауреатов XVIII Высшей республиканской театральной премии «Онежская маска» по итогам театрального сезона 2017-2018 годов. В этот праздничный для всех поклонников искусства вечер силами петрозаводских театров была подготовлена специальная программа.

Яркое музыкально-танцевальное действие на сцене было основано на сюжете бессмертного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» и проходило в формате театрального капустника «Это вам не Рио-де-Жанейро» в постановке председателя Союза театральных деятелей Карелии Снежаны Савельевой.

В конкурсе приняли участие все профессиональные театральные коллективы: Музыкальный и Национальный театры, Театр драмы, Театр кукол, Негосударственный авторский театр «Ad Liberum». Всего на «Онежскую маску» в 5 конкурсных номинациях было выставлено 25 актерских работ и 6 ансамблей – по одному от каждой театральной труппы. Смотр начался за неделю до дня подведения итогов.

- Номинантов на фестиваль выдвигали сами театры, а главная интрига - кто получит маски - сохранялась вплоть до церемонии вручения премии. Лауреатами по итогам сезона стали:

«Лучшая женская роль»: Любовь Бирюкова – Раневская в спектакле «Сад» по пьесе Чехова «Вишневый сад» (Театр кукол Карелии);

Лучший актерский ансамбль. Спектакль «Сад» Театр кукол Карелии. Фото: «Республика» / Сергей Юдин.

«Лучшая мужская роль»: Эдуард Демидов – Коппелиус в балете «Коппелия» (Музыкальный театр Карелии);

«Лучшая роль второго плана»: их оказалось три – одна женская и две мужских: Маргарита Чемдуж – Лола в опере «Сельская честь» Масканьи (Музыкальный театр Карелии); Александр Картушин – Анучкин в спектакле «Женитьба» Гоголя (Негосударственный авторский театр «Ad Liberum»); Павел Назаров – Альфио в опере «Сельская честь» Масканьи (Музыкальный театр Карелии).

Премию в номинации «Дебют» в этом сезоне жюри под руководством известного театрального критика из Перми Татьяны Тихоновец решило не присуждать.

Премию «Лучшая роль в детском спектакле» получил Глеб Германов за роль Балды в спектакле «Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина (Национальный театр Карелии). В номинации «Лучший актерский ансамбль» были отмечены два театра республики: Театр кукол и Национальный театр. Премию «Форсмажор» получила Валерия Ломакина за виртуозную эксцентрику в роли Горничной в спектакле «Шикарная свадьба» (Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»). «Премией критиков» отмечен спектакль Национального театра Карелии «Валентинов день» по пьесе Вырыпаева.

Премию «За честь и достоинство» вручили народному артисту России Петру Микшиеву (Национальный театр Карелии), а премию «За преданность театру» получила заведующая пошивочным цехом Театра драмы РК «Творческая мастерская» Ирина Беляева.

Новой премией Председателя Союза театральных деятелей Карелии, которую было предложено назвать в честь легенды карельского театра Людмилы Филипповны Живых, наградили заслуженного артиста Карелии хореографа Олега Щукарева.