Выходные проводим вместе: В Мончегорске боролись за звание «Самая спортивная семья»

Сила в команде

Попадаешь на стадион и сразу оказываешься в гуще событий! Еще до церемонии открытия «Полярной Олимпиады» на спортивной площадке Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске развернулись жаркие баталии по юкигассен.

- Попадание снежком в игрока означает его удаление, снежки нельзя прижимать к телу, защитникам нельзя переходить на сторону противоборствующей команды, и, конечно, чистая победа - это взятый флаг противника, - кратко напоминает правила ведущий турнира, пытаясь перекричать в микрофон радостные крики болельщиков.

Флаг соперника - + 1 очко.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В это время на поле уже идет игра между командами «Рафики» и «Волонтеры». Через несколько минут после начала первого тайма «Рафики» остались в меньшинстве, как итог - одно очко в пользу «Волонтеров». Во втором тайме команды встретились в равном составе.

На соревнованиях буквально заряжаешься позитивом.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Очень энергичная игра. Мы с девочками играем в первый раз. Только построились, прозвучал свисток, и в меня сразу же прилетел снежок. Это было так неожиданно. Я думала, что мы успеем встать на позиции и начнем играть, а тут за какие-то секунды все произошло, сразу выбили, но как же приятно, что «Волонтеры» все равно выиграли, - смеется Оксана Мошникова.

Командная игра в снежки проводится в городе металлургов регулярно с 2014 года.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Снежки для состязаний готовят заранее в палатке с использованием тепловой пушки и по особой технологии, чтобы они получались плотными и не рассыпались в полете. Каждой из команд требовалось 90 снежков, а всего участниками турнира стали 6 команд.

Ольга Смолина раньше только наблюдала за «снежными боями», а теперь решила уйти в игру с головой.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Играю первый раз. Хотелось попробовать давно, но в прошлый раз у нас, к сожалению, команда не собралась. Очень здорово, правда, запыхалась немного. Команда отлично выступила, а залог успеха и в меткости, и в быстроте. Мы действительно сплоченный коллектив, играли как одно целое, - делится с «КП» впечатлениями после игры Ольга Смолина, представляющая сборную команду Кольской ГМК из Заполярного.

До начала состязаний спортивные снаряды и весь инвентарь мог опробовать каждый желающий.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Несмотря на захватывающее зрелище, к 14.00 гости праздника стали собираться у сцены, где после выступления творческих коллективов Мурманской области под звуки барабанов и там-тамов прошел парад семей - участников «Полярной Олимпиады». Некоторые из них трудятся в Кольской ГМК, Мурманском транспортном филиале «Норникеля», а кто-то на дочерних предприятиях - «Колабыте» и «Печенгастрое».

В 2018 году испытать свои силы решились 18 команд, а в этот раз их стало еще больше - 20 семей!

Спортивная тематика присутствовала даже на сцене.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Сегодня у нас маленький юбилей. Мы начинали на склоне горнолыжного комплекса «Лопарьстан» в Мончегорске 5 лет назад, затем идею семейных стартов под открытым небом подхватили в Норильске. Можно сказать, что это тренировка перед Сочи, где проводятся подобные летние семейные состязания «Норникеля». На этих соревнованиях проявляется приверженность ценностям компании - это здоровый образ жизни, эффективность и вовлеченность, - рассказала журналистам главный менеджер департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Федорова.

Танцуют все!Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Спортивный азарт

Игры основаны на принципе эстафеты. Три минуты на инструктаж на каждом этапе соревнований - и вперед! Задача очень простая - показать лучшее время четырех площадок. Чтобы все было честно, а команды не ждали друг друга, старты на всех рубежах дали одновременно.

Ольга Треухова со своей семьей.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- Для нас самыми сложными стали «Скачки»: надувные лошади великоваты, и ты сначала не понимаешь, как к ним приноровиться. Мы уже участвовали несколько лет назад, и тогда это тоже было непростой задачей, - отметила Ольга Треухова.

Забегая вперед, скажем, что именно ее признают «Самой спортивной мамой», а «Самым ловким папой» стал Виталий Сидоренко, чья прекрасная семья в 2017 году была удостоена титула «Самая спортивная».

Лучшее решение для выходного дня: активный отдых рядом с родными людьми.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

- А мы болеем за Тороповых. Вот так: «Ура»! - рассказывает 5-летняя Алиса.

Фавориты малышки показали отличный результат на этапе «Спаси Юлайку», пройдя его за 51 секунду. Сама семья рассказала, что эта же дистанция стала любимой. Алиса не самая юная болельщица. Самой маленькой оказалась Полина, которой недавно исполнилось 1 год и 8 месяцев, и организаторы подарили на память об «Олимпиаде» плюшевый талисман.

Свою кричалку женщины повторили на сцене.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Первое место в номинации «Болельщик-поэт» заняли сразу две сочинительницы - Галина и Вера. Вот их кричалка: «Мы пришли желать удачи и энергии, вперед! Шквал бушующих оваций пусть подарит вам народ».

Согревала не только поддержка - с самого утра на стадионе работала полевая кухня, а ближе к 17.00 состоялась церемония награждения.

Когда каша закончилась, в игру включились все.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Подведение итогов сопровождалось массовым флешмобом, в котором и команды, и болельщики, даже судьи и волонтеры стали частью логотипа «Норникеля». Все происходящее снимал квадрокоптер, так что теперь на просторах интернета можно найти впечатляющий кадр.

Флешмоб получился необычным.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Звучат фанфары, и на сцену поднимаются победители - семья Постниковых.

- Мы победы не ждали, но когда увидели, за какое время прошли все этапы, то стали надеяться. Семья у нас спортивная, так что с удовольствием поборолись. Полюбившимся конкурсом стал «Боулинг», ватрушки дочке очень понравились, а победить помогли сплоченность и вера друг в друга, - отметили они.

Победители «Полярной Олимпиады».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Пьедестал почета с ними разделили Кожевниковы, занявшие 2-е место, и Сюрины, занявшие 3-е.

Семьи Сюриных и Сидоренко поддерживали друг друга на всех этапах соревнований.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Команды турнира по юкигассен разделили лидерство следующим образом: «золото» у «Волонтеров» из Мончегорска, «серебро» - у сборной КГМК из Печенгского района, а «бронза» - у Мурманского транспортного филиала «Норникеля».