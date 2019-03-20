Куда направляется «Десант здоровья»?

Уже завтра, 21 марта, в Сортавальской центральной районной больнице, которая находится на улице Спортивная, 1 состоится профилактическая акция. Она организована Медицинским институтом Петрозаводского государственного университета и Городской поликлиникой № 1. В рамках «Десанта здоровья» специалисты Центра медицинской профилактики Республики Карелия и студенты-медики проведут скрининг-иссле-дования здоровья граждан.

- В программе индивидуальные консультации по вопросам самостоятельного отказа от курения, преодоления стресса и рекомендации по здоровому образу жизни. Кроме того, специалисты определят индекс массы тела, рост и вес, измерят артериальное давление, сделают экспресс диагностику уровня глюкозы в крови, - сообщают организаторы.

Акция, в которой могут принять участие все желающие, пройдет с 12 до 15 часов. Приходите Все мероприятия - консультации и исследования - проводятся бесплатно.

Напомним, что «Десанты здоровья» проходят в Карелии с 2018 года. Участниками аналогичных профилактических мероприятий за это время стали жители Кондопоги, Сегежи, Питкяранты, Олонца и Суоярви.