2019-03-31T23:01:27+03:00
Карелия

Особые детки Карелии: размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом увеличится

Новый размер ежемесячной выплаты составит от 11 500 до 14 тысяч рублей
Наталья ПАВЛОВСКАЯ
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Всего в республике проживает 1360 детей-инвалидов.Всего в республике проживает 1360 детей-инвалидов.Фото: REUTERS
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Пособие по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы в республике будет повышено почти вдвое и составит 11-14 тысяч рублей. Как сообщает отделение пенсионного фонда Карелии, с 1 июля 2019 года планируется внесение изменений в Указ президента от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства» в части размера ежемесячной выплаты.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Указа, подготовленным во исполнение послания Владимира Путина Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. В частности, предполагается повышение до 10 тысяч рублей ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю).

В настоящее время размер указанной выплаты составляет родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 5500 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. В Карелии новый размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов (от 1,15 до 1,4) в зависимости от района проживания составит от 11 500 до 14 тысяч рублей.

Отметим, что в республике проживает 1360 детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, размер ежемесячной выплаты установлен в размере 1 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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