2019-03-31T22:46:30+03:00
Карелия

«Мусорная реформа» в Карелии: все сделаем поэтапно

На сегодняшний день в Петрозаводске на 11 контейнерных площадках установлены накопители для раздельного сбора ТКО
Наталья ПАВЛОВСКАЯ
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Деньги за сбор и вывоз отходов собирают региональные операторы.Деньги за сбор и вывоз отходов собирают региональные операторы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Введение раздельного сбора отходов - одна из основных задач проводимой в России «мусорной реформы». В Карелии раздельный сбор будет вводиться поэтапно: с 1 января 2019 года началась двухкомпонентная сортировка - пластик и прочие виды отходов, в 2020 году регион приступит к трехкомпонентной (присоединяются пищевые отходы), а с 1 января 2021 года планируется четырехкомпонентная (добавляется бумага).

Контейнеры для сбора бумаги и картона объемом 4 куб. м, а также стекла и пластика объемом 2 куб. м появились во дворах многоквартирных домов микрорайона Древлянка.

К раздельному сбору мусора уже присоединились Кондопога, Пудож, Сортавала, Костомукша. Активно он вводится в Петрозаводске при участии регионального оператора ООО «Автоспецтранс», городской администрации, а также компаний, работающих на рынке вторичных отходов - «ЮВИ ПТЗ» и «КАЛИПСО».

В рамках соглашения, заключенного между региональным оператором по обращению с ТКО и ООО «КАЛИПСО», состоялась установка 21 накопителя для раздельного сбора ТКО. Так, один накопитель для бумаги установлен на улице Попова, 4, еще по два (для бумаги и картона, а также для стекла и пластика) - на контейнерных площадках: на улице Древлянка, 9, Лососинском шоссе, 25, 26, 29, 35, 38, бульваре Интернационалистов, 9, улице Попова, 13, и 13А, Скандинавском проезде, 2, 2А и 4.

Обслуживанием накопителей занимается «КАЛИПСО». Их содержимое будет вывозиться в ангар на улице Заводской на сортировочную линию. После сортировки и подготовки отходов к отправке (очистка, разделение по фракциям и прессование по кипам весом 300 кг) вторсырье планируется транспортировать за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.

Производственная мощность линии сортировки позволит перерабатывать весь объем вторичных отходов, поступающих с контейнерных площадок Петрозаводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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