Обстановка на водоемах Карелии меняется с каждым днем

Спасатели предупреждают: в ряде районов Карелии в весеннее половодье запрещен выход на лед водоемов. Причиной тому стала теплая погода в это время года. Из-за положительных температур разрушение снежного покрова и таяние льда на реках и озерах республики в этом году началось раньше обычного. Так, запрещено выходить на лед на реках Тохмайоки и Хелюлянйоки в Сортавальском районе, на водоемы Лахденпохского муниципального района, в Пудожском, Медвежьегорском и Питкярантском районах.

В Олонецком районе запрещен выход населения, а также выезд всех видов транспортных средств на лед рек и Ладожского озера с 27 марта, а с 1 апреля на все остальные водоемы района.

Спасатели призывают жителей и гостей Карелии быть благоразумными и не выходить на лед в период весеннего половодья, ведь от этого зависит жизнь. В соответствии с законодательством нарушителей данных запретов выхода на лед ожидает административное наказание.

Несмотря на то, что лед на большей части рек и озер остается еще достаточно крепким, необходимо помнить об опасностях. Важно также знать, что негативное воздействие на целостность ледового покрова оказывают осадки и туман. Совокупность этих природных явлений делает лед на водоемах непригодным для передвижения и рыбалки.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения по телефону 101 или 112 (доб.1).

Кроме того, как сообщает МЧС России по Республике Карелии, на территории Пудожского района в связи с устойчивой теплой погодой и изменением структуры льда закрыты все ледовые переправы.

На сегодняшний день на территории Карелии продолжает функционировать одна автомобильная переправа в поселке Панозеро Кемского района грузоподъемностью до 4 тонн.

Напомним, в зимний период действовало пять ледовых переправ: четыре в Пудожском районе и одна в Кемском районе. Все переправы были безопасными для передвижения по льду. Силами инспекторов ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Карелия» на постоянной основе проводилось техническое освидетельствование всех ледовых переправ. За время их функционирования происшествий, которые могли повлечь гибель людей, зафиксировано не было.