Свет в Карелии не подражает

Во втором полугодии 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению вопроса о повышении социальной нормы на электрическую энергию для населения. Суть реформы в том, что при потреблении семьей в месяц до 300 кВт.ч оплата будет производиться по базовым тарифам, установленными для субъекта, расход более установленной нормы - по увеличенным, а использование электрической энергии более 500 кВт.ч - по экономически обоснованным.

Согласно проекту, изменения включают в себя введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и постепенный отказ от использования понижающего коэффициента для квартир с установленными электрическими плитами и электроприборами для отопления.

Напомним, в 2014 году Министерством экономического развития России было внесено предложение о введении подобной реформы, однако от этой идеи пришлось отказаться. В январе 2019 года рассмотрение темы внедрения новых норм потребления и оплаты электроэнергии населением решили отложить на неопределенное время по нескольким причинам.

В первую очередь, введение социальной нормы в нашей стране преждевременно - так считают в министерстве энергетики. Также внедрение новых правил расчета за энергоресурсы не даст тех результатов, на которые рассчитывают энергетики, а именно не снизит перекрестное субсидирование в стране, и, как показывает мониторинг Минэнерго, положительного эффекта для электроэнергетики в целом для государства не будет, так как под «льготные» 300 кВт.ч укладывается почти все население России.

Тема внедрения в стране новых нормативов и правил оплаты за электрическую энергию для населения возникает в связи с желанием власти снизить нагрузку перекрестного субсидирования с организаций-потребителей энергоресурса, чтобы получить возможность роста и развития промышленности и экономики России. На данный момент население оплачивает электроэнергию по сниженным тарифам, а предприятия - по высоким. Такое распределение тарифной нагрузки дает возможность содержать сети и объекты энергоснабжения в надлежащем состоянии. Для устранения проблемы перекрестного субсидирования в настоящее время обсуждаются другие механизмы повышения эффективности электроэнергетики, не связанные с финансовой нагрузкой на население.