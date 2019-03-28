Мальчик-инвалид из Мурманска сидит в четырех стенах из-за запрета на раскладные пандусы

Ноги не слушаются, не все пальцы на руках действуют. Встать или сесть очень трудно. Болезнь, связанная с мышцами, мешает самостоятельно двигаться. Так живет 19-летний мурманчанин Дмитрий Евглевский, герой нашей статьи.

К счастью, дружная семья всегда рядом. Дима живет с папой, мамой и младшим братом в 9-этажке на Героев-Североморцев, 7/2. Семья расположилась в уютной квартире. Но все-таки парень хочет подготовиться к самостоятельной жизни. А для этого нужно оборудовать специальное устройство в подъезде.

Рельсы-раскладушка

Вы когда-нибудь видели на уличной лестнице рельсы для детских колясок? Это примерно то же самое. Только там они приварены намертво, а Дмитрию нужен «трансформер» - раскладной пандус.

Вот один из примеров раскладного пандуса. Цена - меньше 10-ти тысяч рублей. Фото: 51doors.ru

Это когда на лестнице первого этажа, прямо к стене, крепится парочка прочных рельсов. Легким движением руки они спускаются прямо на ступеньки. Для колясочника лучше не придумаешь! Подъехал, разложил пандус, съехал (или поднялся) - все! Да и цена вопроса небольшая. Но это мечты.

А сегодня каждый поход на улицу - проблема. Мы убедились в этом лично. Вытаскиваем тяжелую коляску с 4 этажа, спускаем ее на лифте, стаскиваем с первого этажа вниз. Это лишь первый этап.

Затем Анатолий, отец мальчика, выносит сына на руках из квартиры (парень весит 70 килограммов) ставит Дмитрия на ноги и спускается с ним в лифте. Сложный «ритуал» занимает 15-20 минут.

- Он ленится, и нам нужно его расшевелить. К тому же врачи говорят, что потенциал для развития есть, что ему нужно прорабатывать мускулы, больше ходить и гулять самостоятельно. А как он будет гулять в таких условиях? Дима и так сидит целыми днями в четырех стенах. У него должен появиться стимул, чтобы развиваться, прилагать физические усилия, и если оборудовать пандус, то у него этот стимул появится, - рассказывает папа молодого человека Анатолий Евглевский.

Роковые сантиметры

И мурманчанин начал действовать. Для начала обратился в УК «Севжилсервис» с просьбой оборудовать пандус бесплатно. Мурманчанина перенаправили в мэрию. Там, в управлении капстроительства, ответили отказом. Сослались на пожарные правила. За объяснениями наша редакция обратилась в МЧС.

- В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности ступеней и площадок лестниц. А также, трубопроводы с горючими газами, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения, - сообщили нам в главном управлении МЧС России по Мурманской области.

А еще нельзя, чтобы объект выступал от пролета на 2 сантиметра. Такие вот требования пожарной защиты. Но ведь правила уже давно расходятся с жизнью. Зачем далеко ходить?

В том же подъезде, этажом выше, торчит и выступает газовая труба, от которой, кстати, сильно пахнет пропан-бутаном.

Даже сами спасатели, кажется, понимают: правила устарели. В своем ответе они подчеркнули, что в правительстве РФ обязывают местные власти помогать особым людям в любых условиях. 1 января 2016 статья 2 жилищного кодекса РФ дополнилась очень важным пунктом 5.1.

- Согласно ему, органы государственной власти и местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных домах, - намекнули нам в МЧС.

Так что мурманской мэрии сам бог велел оборудовать раскладной пандус. Помочь инвалидам - дело святое. Но готова ли это сделать городская мэрия? Сперва нам дали робкую надежду.

- Данные мероприятия включены в муниципальную программу города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы, - обнадежили в отделе информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска. - Утверждена она постановлением администрации от 13 ноября 2017 года №3606. Дополнительно сообщаем, что подобное обращение от жильца указанного Вами дома уже поступало в администрацию Мурманска.

Правда, о каких именно мероприятиях идет речь, не объяснили. Когда мы уточнили, все рухнуло...

Ящик Пандоры

- Данный (раскладной – Ред.) пандус выполнить не представляется возможным в связи с требованиями пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 22 июля 2008 года Технический регламент о требованиях противопожарной безопасности, - отрезвили нас в мурманской мэрии.

В администрации готовы сделать только телескопический пандус. Это просто ящик с рельсами, который лежит на первом этаже. Инвалиду придется самому открывать его, вытаскивать тяжеленные детали, раскладывать их на лестнице…

Анатолий опасается, что телескопический пандус быстро украдут из ящика. Поставить его хотят здесь, на 1-м этаже.Фото: Виктор КОСТРОВ

Справится с этим хоть один колясочник? Да нет конечно! Это значит, что на самостоятельной жизни Димы (и, следовательно, на его возможном выздоровлении) ставится жирный крест. Зато местные бомжи будут в восторге - украл рельсы, сдал на цветмет, купил бутылку.

Когда Анатолию предложили такой вариант, он отказался. Отец мальчика твердо решил, что будет добиваться постройки раскладного пандуса за счет администрации города. К тому же, если его оборудуют в доме на Героев-Североморцев за счет городской казны, это станет хорошим примером.

Глядишь, во всех домах Мурманска сделают такие же. Мелочь, казалось бы, а качество жизни повысится в разы. В противном случае, окажется, что все мурманские дома, входящие в программу администрации «Доступная среда», не получат нормального раскладного пандуса. Телескопический же больше похож на фикцию «для галочки».

Да, никто не запрещает семьям детей-инвалидов делать пандус самим. Местные компании давно «в теме». За десяток-другой тысяч рублей его хоть сегодня притащат и приварят.

Ни один, даже самый придирчивый прокурор их за это не оштрафует. Но зачем прибавлять расходы семьям детей-инвалидов? Их и так хватает... Анатолий, например, недавно купил тренажер для мышц за 100 тысяч рублей.

Тренажеры для особых людей очень дорогие. Этот стоит порядка 100 тысяч рублей.Фото: Виктор КОСТРОВ

Спасибо хоть государству, что оно возмещает затраты по Индивидуальной программе реабилитации (ИПР). А между тем, в Североморске таки оборудовали пандусы в отдельных домах, за счет администрации. Колясочники живут нормальной, полноценной жизнью. Получается, там власти не боятся брать на себя ответственность?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Алексей СТЕЦЕНКО,

адвокат коллегии адвокатов Мурманска:

- В таких случаях превалирует жилищный кодекс. Это федеральный закон - он имеет высшую юридическую силу. Причем, превалирует не только жилищный кодекс РФ, но и ряд законов, направленных на обеспечение комфортной среды для инвалидов.

Каким образом выступающий пандус ограничит пожарную безопасность, чем? Этот факт будет очень сложно доказать, даже если то же МЧС попытается оштрафовать. Если по каждому дому пройтись, мы найдем что-нибудь, что выступает на 2 сантиметра от стены. Так что, всех штрафовать за это?

Если кто-то попытается привлечь, я очень сомневаюсь, что это решение в арбитраже пройдет, потому что это абсурд. У нас тогда можно привлечь любого собственника в любой квартире за то, что у него что-то где-то выступает.

Если там действительно идет несовпадение правовых норм, то нужно выходить в суд. Если физическое лицо хочет поставить пандус, то нужно идти в районный суд. Если это юрлицо - в арбитражный суд. Суд применит акт высшей юридической силы.